Дроны впервые с начала войны атаковали Татарстан 2.04.2024, 8:55

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Нанесены удары по НПЗ в Нижнекамске и заводу в Елабуге.

Утром 2 апреля в особой экономической зоне Елабуга в республике Татарстан (РФ) прогремели взрывы. Местные жители пожаловались на атаку дронов.

В свою очередь местные чиновники подтвердили, что атака была совершена на предприятия в Елабуге и НПЗ в Нижнекамске. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Впервые с начала войны дроны атаковали Татарстан - два БПЛА прилетели в заводы в Елабуге и Нижнекамске», - говорится в сообщении.

В Елабуге, предположительно, находится производство беспилотников, а в Нижнекамске — крупный нефтехимический комплекс. Дроны пролетели более 1200 километров от границы с Украиной.

Со слов местных жителей, в районе шести утра взрывы также были на территории особой экономической зоны «Алабуга», которая находится под городом.

По информации СМИ, произошла атака дронов на нефтеперерабатывающий завод «Елаз-Нефтепродукт». Очевидцы заявили, что видели два БПЛА, которые залетели в особую экономическую зону Елабуга, после чего последовало несколько взрывов.

Местные власти подтвердили, что атака беспилотников в Татарстане была совершена на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. При этом чиновники заявили, что несмотря на взрывы «технологический процесс якобы не был нарушен».