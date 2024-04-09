ГУР раскрыло детали атаки на авиацентр в Воронежской области РФ
- 9.04.2024, 10:31
- 1,370
Есть значительные повреждения главного производственного цеха
.
Атака на Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области была операцией Главного управления разведки Минобороны. Это произошло ночью 9 апреля.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в Силах обороны.
Источники РБК-Украина сообщают, что за атакой на учебный авиационный центр в Борисоглебске Воронежской области стояло Главное управление разведки Минобороны.
По данным источников есть значительные повреждения главного производственного цеха.
Российские Telegram-каналы сообщили, что в Воронежской области ночью 9 апреля прогремели взрывы. Как писали росСМИ, неизвестные дроны атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске.
Губернатор Воронежской области заявлял, что якобы был сбит один беспилотник. При этом Минобороны РФ отчиталось, что в регионе сбили два дрона.
Но в сети писали, что дроны попали в центр. Первый дрон якобы врезался в фасад здания на уровне четвертого этажа. Позже туда попал и второй беспилотник.
Также в сети публиковали кадры вероятного попадания, на которых заметен мощный взрыв.