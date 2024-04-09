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ГУР раскрыло детали атаки на авиацентр в Воронежской области РФ

  • 9.04.2024, 10:31
  • 1,370
ГУР раскрыло детали атаки на авиацентр в Воронежской области РФ
Фото: Борисоглебский авиационный центр атаковали 9 апреля (росСМИ)

Есть значительные повреждения главного производственного цеха

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Атака на Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области была операцией Главного управления разведки Минобороны. Это произошло ночью 9 апреля.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Силах обороны.

Источники РБК-Украина сообщают, что за атакой на учебный авиационный центр в Борисоглебске Воронежской области стояло Главное управление разведки Минобороны.

По данным источников есть значительные повреждения главного производственного цеха.

Российские Telegram-каналы сообщили, что в Воронежской области ночью 9 апреля прогремели взрывы. Как писали росСМИ, неизвестные дроны атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске.

Губернатор Воронежской области заявлял, что якобы был сбит один беспилотник. При этом Минобороны РФ отчиталось, что в регионе сбили два дрона.

Но в сети писали, что дроны попали в центр. Первый дрон якобы врезался в фасад здания на уровне четвертого этажа. Позже туда попал и второй беспилотник.

Также в сети публиковали кадры вероятного попадания, на которых заметен мощный взрыв.

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