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ВСУ отбили атаку россиян на Сумскую область

  • 10.06.2024, 12:46
  • 3,260
ВСУ отбили атаку россиян на Сумскую область

В Рыжевке россиян нет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные контролируют ситуацию на приграничных Сумской области. Продолжается активность российских диверсантов, но их уничтожают Вооруженные Силы Украины, пишет zn.ua.

«Что касается села Рыжевка, войска РФ попытались реализовать там операцию пропагандистского характера. По ссостоянию на утрао российский флаг в селе уничтожен, присутствия оккупанта нет», - рассказал глава государства в Telegram.

По его словам, на харьковском направлении сейчас продолжаются контрударные действия ВСУ. Украинское командование следит за планами РФ и проведением передислокации россиян.

Глава Белопольской громады Юрий Зарко заявил, что пограничное село Рыжевка Сумской области находится под контролем украинских защитников. Он сообщил, что видео якобы захвата «кадыровцами» Рыжевки не соответствует действительности, поскольку в этом населенном пункте нет таких зданий, которые изображены там.

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