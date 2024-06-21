Появились спутниковые фото последствий атаки на аэродром в Ейске и Афипский НПЗ 21.06.2024, 9:55

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Видны следы мощных пожаров.

В ночь на 21 июня в Краснодарском крае РФ звучали взрывы. Спутники после ночной атаки зафиксировали несколько очагов пожаров на территории аэродрома в Ейске.

Пожар также вспыхнул на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Так, после взрывов, которые ночью слышали жители Ейска, спутники зафиксировали несколько очагов пожара на территории аэродрома, который из-за близости к Украине российские войска используют как передовую воздушную базу ВКС ВС РФ.

«Пожары отмечены в районе зданий возле восточного конца взлетно-посадочной полосы. Эти строения явно относятся к аэродрому, их назначение неизвестно», – отмечает «Крымский ветер», публикуя соответствующие спутниковые снимки.

В то же время, спутники также зафиксировали пожар на Афипском НПЗ, утверждают авторы канала.

«Очаг пожара находится рядом с цистернами. Афипский НПЗ ранее уже был несколько раз атакован: 31 мая 2023 года, 29 октября 2023 года и 2 мая 2024 года», – отмечено в сообщении.

Ранее в российском минобороны заявили о якобы сбитии минувшей ночью 70 дронов над территорией оккупированного Крыма и над акваторией Черного моря, 43 над Краснодарским краем и еще одного над Волгоградской областью.