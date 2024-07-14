В Пекине царит серьезное разочарование Путиным Телеграм-канал «Сито Сократа»

14.07.2024, 9:11

Такие финты неуклюжим вассалам не прощают.

Российская военщина стала автором страшного военного преступления, разрушив в ходе целенаправленного ракетного удара крупнейшую в Украине детскую больницу «Охматдет».

Случившаяся трагедия в очередной раз потрясла мир, и продемонстрировала склонность путинского режима к жесточайшим актам устрашения. Акты подобного рода – не вписываются в логику здравомыслия, позволяют в очередной раз вскрыть античеловечные методы путинцев в достижении ими своих адских целей.

В Кремле до сих пор не отказались от задачи полного уничтожения суверенной Украины и почему-то связывают с этим выживаемость режима. Хотя в действительности такая привязка видится самоубийственной. Особенно, учитывая рост среди самих россиян подозрений в адекватности Путина, который все меньше и меньше вызывает к себе хоть малейшего уважения.

Даже уже появились слухи о подготовке министром обороны РФ Белоусовым планов по устранению вождя. Якобы новый глава МО РФ налаживает негласные контакты с Западом, и идет интенсивный обмен мнениями каким образом можно завершить путинскую войну.

Наиболее слабая сторона Путина – квалификация его, как военного преступника, клиента Гаагского трибунала. На международном уровне российский узурпатор не воспринимается. Ему давно заказана дорога на виселицу, потому он вокруг себя формирует круговую поруку из подчиненных, которые останутся с ним до конца, будучи повязанными кровью, в том числе кровью украинских детей.

Здесь стоит напомнить, что события 8 июля как раз были страшным обрядом инициации Белоусова, вероятно без его ведома, а через агентуру влияния Шойгу в Минобороны и Генштабе. Нет никакого оправдания ударам ВКС по больницам, жилым кварталам, бизнес-центрам. Просто настоящий геноцид, вопиющее нарушение основ Устава ООН. Чего не сделаешь, дабы и Белоусова вписать в число террористов, сделать полностью своим.

Наконец обнулились все имитации Кремля на тему мирных решений, посреднической миссии Орбана. Даже в Пекине царит серьезное разочарование своим неуклюжим вассалом, который мечется в поисках не только перелома в своей агрессивной войне, но и подыскивает новых покровителей, вроде Индии, враждебной Китаю. Такие финты не прощают, и вероятно китайцы больно ответят россиянам, нельзя исключать, что в Африке, где они путаются под ногами у китайских колонизаторов и нарушают глобальные планы красного императора Си.

Новым эпизодом усиления давления на Украину со стороны Кремля выступают заявления пресс-секретаря МИД РФ Захаровой о якобы подготовке украинской стороной провокаций с подрывом дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища. Зачем и для чего совершенно неясно. В большой православный праздник лавровская прихвостень выкинула в массы абсурдную провокацию, направленную на информационный террор украинцев, усиление в их рядах настроений страха и безысходности.

Но будем трезвыми: такие резкие заявления путинские террористы делают не просто так. Тут очередной пример многокомпонентной операции. Влажная мечта Кремля состоит в капитуляции Украины, пусть даже ценой колоссальной людской трагедии, вроде затопления части Киева водой из Киевского моря. Соответсвенно, после «Охматдета» на прицеле ВКС объекты критической инфраструктуры повышенной опасности, вроде дамб.

Нельзя исключать попыток нанесения врагом ракетных ударов по упомянутым дамбам, и последующий перевод стрелок на украинскую сторону.

В тоже время эксперты подчеркивают, стойкость конструкций дамб, устойчивых даже к применению тактического ядерного оружия. При этом уровень воды в резервуарах водохранилищ не так велик, чтобы принести РФ желаемый смертоносный результат. Пока все выглядит как закладка под некую будущую опасную акцию, с целью склонить Киев пойти на поводу российских ультиматумов.

После саммита НАТО Москва осознала свои слабости, в частности дефицит мощностей для производства оружия своими силами, ненадежность азиатских партнеров и эфемерность успешных развязок на фронте. Потому по максимуму повышает ставки, склоняясь даже к организации техногенных катастроф.

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