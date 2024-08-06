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ВСУ в Сумской области сбили российский вертолет

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  • 6.08.2024, 22:02
  • 3,584
ВСУ в Сумской области сбили российский вертолет

Также была уничтожена баллистическая ракета и два дрона.

Силы обороны Украины во вторник, 6 августа, в небе над Сумской областью уничтожили один российский вертолет, баллистическую ракету и два дрона.

Об этом сообщает Telegram Сумской областной военной администрации.

«Сегодня, 6 августа в небе над Сумской областью подразделениями Сил обороны и безопасности была уничтожена вражеская баллистическая ракета, два БПЛА и один вертолет», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что тип сбитого вертолета пока не уточняется. Официальная информация от украинских военных также не поступала.

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