ВСУ в Сумской области сбили российский вертолет

ВСУ в Сумской области сбили российский вертолет3
- 6.08.2024, 22:02
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Также была уничтожена баллистическая ракета и два дрона.
Силы обороны Украины во вторник, 6 августа, в небе над Сумской областью уничтожили один российский вертолет, баллистическую ракету и два дрона.
Об этом сообщает Telegram Сумской областной военной администрации.
«Сегодня, 6 августа в небе над Сумской областью подразделениями Сил обороны и безопасности была уничтожена вражеская баллистическая ракета, два БПЛА и один вертолет», - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что тип сбитого вертолета пока не уточняется. Официальная информация от украинских военных также не поступала.