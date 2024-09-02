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Россияне ударили по центру реабилитации детей и детдому в Сумах

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  • 2.09.2024, 10:03
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Россияне ударили по центру реабилитации детей и детдому в Сумах
Фото: Полиция Сумской области

18 пострадавших.

Российские войска 1 сентября нанесли ракетный удар по центру социально-психологической реабилитации детей и детскому дому в украинских Сумах. Известно о 18 пострадавших, среди которых шестеро детей, сообщили местные власти и СМИ.

Удар по центру социально-психологической реабилитации детей и детскому дому в Сумах был нанесен вечером 1 сентября.

Как сообщил Сумской городской совет, известно о 13 пострадавших. Четверо помещены в стационар, столько же получили медицинскую помощь на месте, пятеро будут лечиться амбулаторно.

Позднее городская прокуратура уточнила, что пострадали 18 человек, в том числе шестеро детей — три мальчика 7, 9 и 13 лет и три девочки 7, 15 и 17 лет. Разрушениям подверглись учебное заведение и по меньшей мере пять соседних многоэтажек.

Глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко написал, что «всем пострадавшим оказывается необходимая помощь».

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