Россияне ударили по центру реабилитации детей и детдому в Сумах 1 2.09.2024, 10:03

3,252

Фото: Полиция Сумской области

18 пострадавших.

Российские войска 1 сентября нанесли ракетный удар по центру социально-психологической реабилитации детей и детскому дому в украинских Сумах. Известно о 18 пострадавших, среди которых шестеро детей, сообщили местные власти и СМИ.

Удар по центру социально-психологической реабилитации детей и детскому дому в Сумах был нанесен вечером 1 сентября.

Как сообщил Сумской городской совет, известно о 13 пострадавших. Четверо помещены в стационар, столько же получили медицинскую помощь на месте, пятеро будут лечиться амбулаторно.

Позднее городская прокуратура уточнила, что пострадали 18 человек, в том числе шестеро детей — три мальчика 7, 9 и 13 лет и три девочки 7, 15 и 17 лет. Разрушениям подверглись учебное заведение и по меньшей мере пять соседних многоэтажек.

Глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко написал, что «всем пострадавшим оказывается необходимая помощь».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com