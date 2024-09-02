Россияне ударили по центру реабилитации детей и детдому в Сумах

Россияне ударили по центру реабилитации детей и детдому в Сумах1
- 2.09.2024, 10:03
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18 пострадавших.
Российские войска 1 сентября нанесли ракетный удар по центру социально-психологической реабилитации детей и детскому дому в украинских Сумах. Известно о 18 пострадавших, среди которых шестеро детей, сообщили местные власти и СМИ.
Удар по центру социально-психологической реабилитации детей и детскому дому в Сумах был нанесен вечером 1 сентября.
Как сообщил Сумской городской совет, известно о 13 пострадавших. Четверо помещены в стационар, столько же получили медицинскую помощь на месте, пятеро будут лечиться амбулаторно.
Позднее городская прокуратура уточнила, что пострадали 18 человек, в том числе шестеро детей — три мальчика 7, 9 и 13 лет и три девочки 7, 15 и 17 лет. Разрушениям подверглись учебное заведение и по меньшей мере пять соседних многоэтажек.
Глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко написал, что «всем пострадавшим оказывается необходимая помощь».