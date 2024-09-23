В Гомельской области зацвела сирень1
- 23.09.2024, 18:28
Фотофакт.
В Гомельской области зацвела сирень.
Видео с цветущей сиренью, снятое в Рогачеве, выложила у себя в TikTok жительница Гомельской области Ольга Щербитова. «Чудо чудесное хочу показать. 19 сентября, 2024 год. Сирень цветет. Весна, что ли, на улице? Не весна, а осень. Пожалуйста, цветет притом на совершенно сухом дереве. Ох, какая красивая сирень», — за кадром говорит женщина.
Позже фотографию сирени опубликовала местная газета «Свабоднае слова».
В чем причина повторного цветения? Газета пишет, что весной кусты сирени из-за морозов и дождей не отцвели в полную силу, поэтому распустились снова. К подобной аномалии в Беларуси начинают привыкать. Как рассказал Onlíner Михаил Рудевич (старший научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Центрального ботанического сада НАН РБ), теплой осенью в Беларуси цветут розы, яблони, спиреи, сливы, рододендроны. А наши читатели на днях увидели цветущую вишню. Этим снимок сделан под Гомелем.
А это деревня Верхмень, Смолевичский район. «Аномально теплая осень вносит свои коррективы», — прокомментировал фото читатель Андрей.