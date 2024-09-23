В Гомельской области зацвела сирень 1 23.09.2024, 18:28

Фотофакт.

В Гомельской области зацвела сирень.

Видео с цветущей сиренью, снятое в Рогачеве, выложила у себя в TikTok жительница Гомельской области Ольга Щербитова. «Чудо чудесное хочу показать. 19 сентября, 2024 год. Сирень цветет. Весна, что ли, на улице? Не весна, а осень. Пожалуйста, цветет притом на совершенно сухом дереве. Ох, какая красивая сирень», — за кадром говорит женщина.

Позже фотографию сирени опубликовала местная газета «Свабоднае слова».

В чем причина повторного цветения? Газета пишет, что весной кусты сирени из-за морозов и дождей не отцвели в полную силу, поэтому распустились снова. К подобной аномалии в Беларуси начинают привыкать. Как рассказал Onlíner Михаил Рудевич (старший научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Центрального ботанического сада НАН РБ), теплой осенью в Беларуси цветут розы, яблони, спиреи, сливы, рододендроны. А наши читатели на днях увидели цветущую вишню. Этим снимок сделан под Гомелем.

А это деревня Верхмень, Смолевичский район. «Аномально теплая осень вносит свои коррективы», — прокомментировал фото читатель Андрей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com