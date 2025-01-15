Ученые создали беспохмельную водку 3 15.01.2025, 20:25

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Исследователи трудились несколько лет.

Ни для кого не секрет, что утро может быть очень тяжелым после веселого застолья.

Состояние организма способен пошатнуть не только алкогольный напиток, но и количество выпитого.

Однако наука не стоит на месте, ведь ученые из Всероссийского научно-исследовательского института пищевой биотехнологии смогли завершить работу над любопытным ингредиентом.

Несколько лет они трудились над специальной добавкой, благодаря чему в магазинах России появилась беспохмельная водка.

От оригинального напитка ее мало что отличает, однако несколько компонентов помогают сделать утро после застолья действительно добрым.

Полный состав не раскрывается, однако известно, что при производстве необычного алкоголя добавляют лимонник китайский, а также семена расторопши и клевер.

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