Политолог: У Бабиша есть отличие от Фицо и Орбана 8.10.2025, 14:28

2,862

Григорий Месежников

Чего ждать от будущего премьера Чехии.

На парламентских выборах в Чехии победу одержала партия ANO миллиардера Андрея Бабиша, набравшая более 35% голосов. Политик, известный евроскептическими взглядами, стремится вернуться к власти с лозунгом «Чехия прежде всего».

Как можно оценить результаты выборов в Чехии? Сможет ли Андрей Бабиш вновь занять пост премьер-министра, учитывая расстановку сил и позицию президента Петра Павла? Об этом сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO, Братислава) Григорием Месежниковым:

— Андрей Бабиш станет премьер-министром Чехии — его партия победила на выборах. Нужно сформировать правительство большинства или правительство меньшинства с поддержкой одной из оппозиционных партий. Но в любом случае другой вариант даже не рассматривается. И, конечно же, президент Петр Павел назначит его премьер-министром, а затем последует вся парламентская процедура одобрения нового кабинета. Это наверняка произойдет, так что в этом отношении никаких сомнений быть не может.

Возникает вопрос, каким образом это правительство будет проводить свою политическую линию внутри страны — касательно вопросов, связанных с режимом либеральной демократии, социально-экономической политики и прочего. Я думаю, что больших проблем не будет, хотя Андрей Бабиш — известный популист и человек, который подходит к управлению государством как к управлению фирмой. Он долгое время был предпринимателем, и это отличает его от других политиков: он прагматик, использующий в государственном управлении корпоративные принципы и методы менеджмента.

— Возможен ли альянс Бабиша, Виктора Орбана и Роберта Фицо? Что это будет означать для ЕС и поддержки Украины?

— Дело в том, что Чехия входит в Вышеградскую четверку, и Бабиш уже заявлял, что нужно «обновить активность» этого объединения. На самом деле альянс с Виктором Орбаном и Робертом Фицо вполне возможен. Партия Бабиша ANO сейчас входит в Европарламенте во фракцию «Патриоты за Европу», созданную Орбаном. Ранее ANO была либеральной партией и входила в соответствующую фракцию, но впоследствии вышла из нее. Партия Фицо ранее принадлежала к социал-демократической группе, но была исключена, и теперь не входит ни в одну из фракций Европарламента.

Я думаю, что у них, конечно, есть внутреннее тяготение друг к другу. Андрей Бабиш словацкого происхождения, у него с Фицо хорошие личные отношения; с Орбаном — менее близкие, но рабочие. Тем не менее, несмотря на популизм, Бабиш не идеологический политик: он не социал-демократ, не либерал и не национальный консерватор, как Орбан. Поэтому, думаю, он будет вести внешнюю политику в русле общеевропейских подходов. Однако очевидно, что той проактивной линии, которую проводило нынешнее правительство Чехии, уже не будет.

Риторика изменится, хотя общая поддержка Украины сохранится. Некоторые шаги могут быть скорректированы. Бабиш, например, заявлял, что Чехия может отказаться от участия в инициативе по поставкам Украине снарядов, аргументируя это экономически — в отличие от Фицо, который говорит, что нужно «заканчивать войну ради мира».

Бабиш же использует экономическую аргументацию: мол, Чехии самой не хватает ресурсов. Он утверждает, что страна поддерживает Украину через взносы в Европейский союз, а уже ЕС направляет помощь Киеву. Это, конечно, не соответствует действительности. Но важно подчеркнуть: Бабиш не антиукраинский и не пророссийский политик. У него скептическое отношение, но он не разделяет той антиукраинской истерии, которую развивали правопопулистские партии Чехии в ходе избирательной кампании. Он также не пророссийский — и это принципиально.

Я был бы удивлен, если бы он стал блокировать принятие санкционных пакетов, как это делает Орбан или угрожает Фицо. Этого не произойдет. У Бабиша серьезные бизнес-интересы в Европе — он предприниматель макроэкономического масштаба. Нарушать отношения с ЕС из-за российской агрессии против Украины для него неприемлемо. Не стоит забывать, что именно при нем, когда он возглавлял правительство, Чехия выдворила большинство российских дипломатов.

Бабиш понимает, что среди его избирателей есть люди с разными взглядами, поэтому он будет стараться учитывать их настроения. Альянс с Фицо и Орбаном возможен, скорее всего, в рамках Вышеградской четверки. Но Бабиш не воспринимает ее как антибрюссельскую платформу. Для Фицо и Орбана это — альтернатива Евросоюзу, но она сейчас не работает. Чтобы Вышеград ожил, нужна и Польша, а Польша, по моему мнению, на это не пойдет.

— Как победа Бабиша может сказаться на позиции Чехии по отношению к войне и помощи Украине?

— Нужно подождать. Никакого «обрушения» поддержки со стороны Чехии не произойдет. Возможно, Бабиш будет меньше говорить об Украине, чтобы не раздражать часть своего электората. Проактивная политика, проводимая до сих пор, когда Чехия была в одном ряду с Польшей и странами Балтии в жесткой позиции к России, скорее всего, станет умереннее. Но и блокировки поддержки не будет.

Это будет прагматичный мейнстрим: возможно, попытки что-то выторговать у ЕС взамен «умеренности». Но нужно подождать и наблюдать. Пока, за эти несколько дней, я не заметил ни одного высказывания Бабиша, которое могло бы угрожать позиции Чехии в поддержке Украины.

