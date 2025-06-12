«Из 100 человек выжили 8»: россиян разгромили под Сумами 12.06.2025, 15:10

иллюстративное фото

Выживших обвинили в дезертирстве.

Российская армия продолжает терять солдат с катастрофической скоростью. Бывший командир взвода ЧВК «Вагнер» с позывным «Релей» рассказал о происходящем в рядах 40-й отдельной бригады морской пехоты России (в/ч 10103), где продолжаются штурмы в Сумской области. Он ссылается на своего боевого товарища, который участвовал в захвате села Кондратьевка 5-6 июня.

Видео публикует близкий к российским силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

По его словам, из 100 человек выжили только 8, и те были обвинены в трусости. Командир с позывным «Шершень» заявил, что никто не должен был выжить, и назвал оставшихся в живых «пятисотыми» - дезертирами.

«Они должны были сдохнуть. Все. Никто не должен был вернуться. А теперь пойдут в следующий штурм, все равно сдохнут», - заявил командир.

Людей просто «сжигают» в боях

По словам «Релея», выживших не кормили неделями, не давали времени на восстановление. После краткой передышки в пару часов после недели боев их отправили в новый «мясной штурм».

В отдельных видео, опубликованных в Телеграм-канале ВЧК-ОГПУ, один из выживших с позывным «Афганец» утверждает, что их принуждали подписать рапорты, отрицающие правдивость заявлений «Релея».

Сам «Релей» показал свой жетон и награды, чтобы подтвердить свою подлинность, в том числе медали за взятие Бахмута и Соледара. Он также признался, что после своих заявлений получает угрозы и обвинения в «ряженстве».

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