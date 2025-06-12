закрыть
12 июня 2025, четверг, 15:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Из 100 человек выжили 8»: россиян разгромили под Сумами

  • 12.06.2025, 15:10
«Из 100 человек выжили 8»: россиян разгромили под Сумами
иллюстративное фото

Выживших обвинили в дезертирстве.

Российская армия продолжает терять солдат с катастрофической скоростью. Бывший командир взвода ЧВК «Вагнер» с позывным «Релей» рассказал о происходящем в рядах 40-й отдельной бригады морской пехоты России (в/ч 10103), где продолжаются штурмы в Сумской области. Он ссылается на своего боевого товарища, который участвовал в захвате села Кондратьевка 5-6 июня.

Видео публикует близкий к российским силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

По его словам, из 100 человек выжили только 8, и те были обвинены в трусости. Командир с позывным «Шершень» заявил, что никто не должен был выжить, и назвал оставшихся в живых «пятисотыми» - дезертирами.

«Они должны были сдохнуть. Все. Никто не должен был вернуться. А теперь пойдут в следующий штурм, все равно сдохнут», - заявил командир.

Людей просто «сжигают» в боях

По словам «Релея», выживших не кормили неделями, не давали времени на восстановление. После краткой передышки в пару часов после недели боев их отправили в новый «мясной штурм».

В отдельных видео, опубликованных в Телеграм-канале ВЧК-ОГПУ, один из выживших с позывным «Афганец» утверждает, что их принуждали подписать рапорты, отрицающие правдивость заявлений «Релея».

Сам «Релей» показал свой жетон и награды, чтобы подтвердить свою подлинность, в том числе медали за взятие Бахмута и Соледара. Он также признался, что после своих заявлений получает угрозы и обвинения в «ряженстве».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Зачем Кремль раздувает скандал
Зачем Кремль раздувает скандал Иван Яковина
Слабый ответ Путина
Слабый ответ Путина Павел Баев
Так чем болен Лукашенко?
Так чем болен Лукашенко? Ирина Маковецкая