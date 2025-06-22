ВСУ провели успешное контрнаступление под Сумами 6 22.06.2025, 15:10

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Освобожден населенный пункт Андреевка.

Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на территории Сумской области, освободив село Андреевка.

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов н.п. Андреевка, сообщают аналитики ресурса DeepState.

Еще в субботу, 21 июня, территория населенного пункта Андреевка в Хотинской поселковой общине Сумского района находилась под контролем ВС РФ.

Сейчас село, которое находится на расстоянии примерно 5 км от российской границы, «зачищено» от войск агрессора. Площадь освобожденной территории составляет 3,89 кв.км.

В Deep State уточняют, что после длительных боев и мероприятий по зачистке недобитков, бойцы 225-го отдельного штурмового полка смогли взять под контроль село.

Этими действиями удалось отвлечь силы из других населенных пунктов и остановить дальнейшее продвижение ВС РФ к Хотину и Писаревке.

На закрепление в село завели 110-ю отдельную механизированную бригаду имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

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