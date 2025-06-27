В Сумской области ликвидировали российского комбата: всплыли неожиданные детали
- 27.06.2025, 9:38
Майор не случайно попал на передовые позиции.
В Сумской области Силы обороны Украины ликвидировали командира мотострелкового батальона 30 мотострелкового полка майора Андрея Ярцева с позывным «Артист».
Об этом сообщил украинский офицер, который отслеживает потери российских оккупантов, Анатолий Штефан «Штирлиц». По его данным, Ярцева «задвухсотили» в середине июня.
Впрочем, только сейчас в российских пабликах появились детали этого инцидента. Как сообщают в Z-пабликах, Ярцев, который должен был командовать личным составом, вдруг оказался среди солдат на передовой линии фронта.
Туда его отправили «наказанным». И сделал это непосредственный командир «Артиста» - подполковник Шипицын. Между офицерами якобы давно было «напряжение». По версии оккупантов, Ярцева ликвидировали в стрелковом бою, когда штурмовые группы ВСУ зашли на пехотинские позиции, где находился майор.