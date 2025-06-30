ВСУ освободили Андреевку в Сумской области 3 30.06.2025, 18:23

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Россияне остановлены и отброшены.

Украинская армия продолжает не только сдерживать российские войска на севере, но и возвращать контроль над захваченной территорией. В Сумской области освобожден поселок Андреевка — линия фронта стабилизирована.

ВСУ в последние недели проводили активные действия на Северослобожанском направлении и в районе Курской области. По официальным данным, благодаря этим операциям удалось:

— освободить населенный пункт Андреевка;

— продвинуться в районе Алексеевки, оттеснив российские подразделения дальше от Сум;

— стабилизировать линию соприкосновения на рубеже Юнаковка — Яблуновка — Новониколаевка — Алексеевка — Кондратовка — граница РФ — плацдармы в Курской области.

Противник бросает лучшие силы

Россия, чтобы удержать позиции, стянула на этом участке фронта около 50 тысяч военнослужащих, включая морскую пехоту, десантно-штурмовые подразделения и наиболее боеспособные мотострелковые части. Также активно применяются авиация, дальнобойная артиллерия и ударные дроны. Несмотря на это, ВСУ наносят серьёзные потери оккупантам: только в июне враг потерял около 9310 человек, из которых более 4470 — безвозвратно. Еще 42 оккупанта сдались в плен.

Что это значит

Освобождение Андреевки и стабилизация линии фронта — важный успех Украины, показывающий, что, несмотря на массированные атаки, российская армия не способна переломить ситуацию в свою пользу. Эти достижения ВСУ демонстрируют, что наступательный потенциал оккупантов постепенно истощается, а украинские защитники последовательно возвращают захваченные территории и удерживают стратегическую инициативу.

Системные удары по российским тылам

Украинская артиллерия и беспилотники поражают цели в глубине до 100 километров, в том числе на территории России. В июне уничтожены: 16 командных пунктов, 3 склада боеприпасов, 3 базы хранения беспилотников, логистическая база и нефтебаза, более 420 единиц техники, включая танки, бронемашины и артиллерию. С начала Курской операции в августе 2024 года общие потери противника на этом направлении достигли более 75 800 человек, включая свыше тысячи пленных.

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