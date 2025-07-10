ВСУ успешно сковывают силы противника на Сумском направлении
- 10.07.2025, 17:41
Анализ военного обозревателя.
В Белгородской и Курской областях РФ украинские войска контролируют ситуацию, чтобы не допустить переброску российских сил в Сумскую область. Вместе с тем на Сумском направлении фронта наступление РФ остановлено, а вражеская армия вынуждена усиливать группировку. Об этом рассказал украинский военный обозреватель Денис Попович.
- Задача тех украинских войск, которые находятся на территории Российской Федерации в Белгородской и Курской областях заключается в том, чтобы сдерживать российские войска, сковывать их, чтобы они не перебрасывали освободившиеся части на другие направления [фронта], в ту же Сумскую область. Это главная задача, назначение и цель на сегодняшний день, — отметил эксперт.
Он рассказал, что группировка российских войск, которая была в Сумской области, там и остается сейчас.
- Россияне пытаются наступать. В Сумской области у них есть задача создать буферную зону, и у них была задача продвинуться максимально к Сумам, чтобы взять под контроль, создать опасность обстрелов артиллерией и FPV-дронами, чтобы сделать жизнь сумчан более «веселой», — подчеркнул военный обозреватель.
Но задачу по созданию буферной зоны российская армия не выполняет, акцентирует эксперт.
«ВСУ переходят к контратакам на этом участке, и сейчас российская армия вынуждена перебрасывать в Сумскую область подкрепление. То есть наступление российской армии в Сумской области выдохлось. Они сейчас вынуждены решать задачи по усилению этой группировки. На сегодняшний день, еще раз хочу повторить, те цели, которые они перед собой ставили, не выполняются», — отметил Денис Попович.