Сенатор Грэм анонсировал рекордные поставки оружия Украине 5 13.07.2025, 21:21

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Американский политик заявил, что Путин совершил ошибку.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм посоветовал относиться к анонсированному завтрашнему заявлению президента США Дональда Трампа серьёзно. Мол, в ближайшее время мы увидим рекордные поставки оружия для того, чтобы помочь Украине защитить себя, сказал он в интервью CBS News.

Америка, по словам Линдси Грэма, начнет продавать Европе огромное количество оружия, которое может принести пользу Украине. Он также советует следить за новостями об арестованных активах России.

«Путин рассчитывал, что мы устанем, и Европа тоже. Он совершил огромную ошибку», — заявил сенатор-республиканец.

По его словам, Конгресс находится на грани принятия самого значительного пакета санкций в истории США.

«Китай, Индия и Бразилия, вы сильно пострадаете, если продолжите помогать Путину», — предупреждает он.

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