Трамп анонсировал строгие санкции против РФ

Трамп анонсировал строгие санкции против РФ8
- 14.07.2025, 18:39
- 3,416
США введут вторичные санкции против всех, кто покупает российскую нефть.
Выступая в Овальном кабинете во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет строгие санкции против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Украине.
«Мы собираемся ввести очень строгие пошлины, если не будет заключено соглашение через 50 дней. Пошлины, которые составляют около 100%, мы называем их вторичными тарифами», — заявил Трамп.
Также, по его словам, США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине.
Расходы лягут на европейские страны, а Америка обеспечит производство, заявил Трамп. Координацией поставок займется НАТО.