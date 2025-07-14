Трамп анонсировал строгие санкции против РФ 8 14.07.2025, 18:39

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Фото: Bloomberg

США введут вторичные санкции против всех, кто покупает российскую нефть.

Выступая в Овальном кабинете во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет строгие санкции против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Украине.

«Мы собираемся ввести очень строгие пошлины, если не будет заключено соглашение через 50 дней. Пошлины, которые составляют около 100%, мы называем их вторичными тарифами», — заявил Трамп.

Также, по его словам, США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине.

Расходы лягут на европейские страны, а Америка обеспечит производство, заявил Трамп. Координацией поставок займется НАТО.

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