Трамп анонсировал поставку 17 Patriot Украине 14.07.2025, 19:06

1,598

По его словам, ЗРК отправят в Украину в ближайшее время.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, заявил, что некоторые страны, имеющие ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot.

Такое заявление президент США сделал во время брифинга с генсекретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете.

На вопрос журналистки о поставках Украине боеприпасов и батарей Patriot Трамп ответил, что некоторые «прибудут очень скоро, в течение нескольких дней». Президент говорил, что речь о «полном комплекте с батареями». По его словам, несколько стран, которые имеют системы Patriot, отдадут их Украине, а США взамен произведут для них новые системы.

«Они начнут прибывать очень скоро… У одной страны есть 17 Patriot, готовящихся к отправке. Они им не понадобятся. Мы заключим сделку по 17, или большой части этих 17… Они отправятся в зону боевых действий, это может произойти очень скоро», — заявил глава Белого дома.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com