Трамп: Путин обманул многих людей, но не меня
- 14.07.2025, 19:21
Президент США рассказал о разговорах с диктатором РФ.
Разговоры с Владимиром Путиным — «всегда очень приятны», рассказал президент США Дональд Трамп. По его словам, после разговора «вешает трубку, говорит, что разговор был замечательный, а потом начинается новый налет на Киев».
Американский президент также рассказал, что говорит своей супруге Меланье о «приятных беседах» с Путиным. На что она удивляется, ведь Украина подвергается обстрелам.
«Путин — крутой парень. Он обманул многих людей. Клинтона, Буша, Обаму, Байдена, но не меня. Должны быть действия, должен быть результат. Я надеюсь, что он будет. Россия — потенциально отличная страна», — добавил Трамп.
Американский президент заявил, что соглашение по урегулированию российско-украинской войны следовало заключить «уже давно», ведь продолжают гибнуть люди. По его оценкам, такая возможность представлялась примерно четыре раза. «И вот мы все еще об этом говорим», — добавил он.
Отвечая на вопрос, как далеко Трамп готов зайти в своих шагах в случае возможной эскалации войны в Украине, американский президент подчеркнул, что настроен на урегулирование. «Я хочу, чтобы этот конфликт был остановлен. Мы все хотим мира», — заключил Трамп.