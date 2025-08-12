Неадекватное поведение Лукашенко удивило белорусов

Неадекватное поведение Лукашенко удивило белорусов8
Зачем на камеру пить рапсовое масло?
Лукашенко на камеру пил рапсовое масло — и это поразило белорусов. Многие назвали его поведение неадекватным.
Пропагандисты попытались выкрутиться: на камеру заставляют работников государственных организаций повторить этот трюк за правителем.
Но даже подневольные сотрудники не стали по-настоящему заниматься этой глупостью. Каждый знает, что под крышкой есть дополнительный защитный колпачок — и на кадрах они его не снимают, то есть масло в рот не попадает.
