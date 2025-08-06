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«С трех сторон вода, а с четвертой — ВСУ»

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  • 6.08.2025, 8:43
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«С трех сторон вода, а с четвертой — ВСУ»

Российский войска заперты в ловушке в Сумской области.

ГУР провело спецоперацию на Сумщине, в ходе которой было уничтожено более 330 российских военных. Бойцы элитного подразделения «Тимур» проникли на вражеские позиции в тылу и ликвидировали десятки оккупантов в ближнем бою, а также с помощью скоординированных ударов дронов и артиллерии, пишет The Telegraph.

СМИ сообщает, что точная дата или местоположение боя остаются неизвестными, но наступление России в Сумской области застопорилось в последние недели. Перехваченные радиопереговоры свидетельствовали о панике среди российских солдат, которые отказывались атаковать украинские позиции, оправдываясь «надуманными причинами».

Наступление России в Сумской области - что известно

Целью российского наступления было якобы создание так называемой «буферной зоны» вдоль северо-восточной границы Украины. Украина утверждает, что ей удалось остановить российское наступление и даже отбить несколько населённых пунктов.

А вот военный блогер из РФ с позывным «Северный», по информации журналистов, сообщил, что российские силы оказались в окружении в районе Олескиевки Сумской области. Он написал: «Они нас зажали. С трех сторон вода, а с четвертой — украинцы».

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