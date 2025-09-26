Владимир Кличко хочет возглавить мировой любительский бокс 26.09.2025, 20:32

Владимир Кличко

Бывший чемпион мира примет участие в выборах.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко будет баллотироваться на выборах президента World Boxing — организации, которая курирует мировой любительский бокс.

Об этом сообщает Inside The Games.

Известно, что первый президент World Boxing Борис ван дер Ворст отказался идти на второй срок.

Конкуренцию Кличко в борьбе за это кресло составят знаменитый казахстанский боксер и действующий президент НОК Казахстана Геннадий Головкин и президент Греческой боксерской федерации Харис Мариолис. Стоит отметить, что Головкин возглавляет Олимпийскую комиссию при World Boxing.

Выборы состоятся в ноябре. По регламенту независимая комиссия оценит всех кандидатов. Внешние эксперты должны утвердить окончательный список кандидатов за 30 дней до голосования.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) исключил Международную боксерскую ассоциацию (IBA) из списка признанных федераций. Президентом ассоциации является россиянин Умар Кремлев, который допустил представителей РФ и Беларуси на соревнования под флагами обеих стран, отменив все санкции в полном объеме. Также у IBA была спонсорская сделка с российской компанией «Газпром», а у МОК были вопросы к судейству и другим видам деятельность ассоциации.

Для возвращения бокса в программу Игр МОК была нужна новая международная федерация бокса. В 2023-м году была создана World Boxing. Эту организацию создали представители целого ряда стран, среди которых США, Германия и Великобритания. После этого бокс был восстановлен в олимпийской программе.

Украина официально присоединилась к World Boxing в сентябре.

49-летний Владимир Кличко завершил профессиональную карьеру в 2017-м году после двух подряд поражений от британцев Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. За свою карьеру украинец победил 23 боксеров за титул чемпиона мира в супертяжелом весе, побив рекорд Джо Луиса и Мухаммеда Али, в активе которых было по 21 победе. Кличко владел титулом чемпионата мира суммарно на протяжении 12 лет, что также является рекордом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com