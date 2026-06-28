Экономист назвал момент, когда в РФ начнется самая настоящая бытовая катастрофа 28.06.2026, 4:20

В России многое завязано на газе.

В Российской Федерации многое завязано на газе, поэтому нарушение его поставок может привести к серьезным проблемам в разных сферах, сообщил известный экономист Игорь Липсиц.

Местом, где сходятся сразу около двух десятков газораспределительных труб, является «Ямальский крест», удар по которому спровоцирует разного рода проблемы, от работы городского транспорта до подачи отопления в квартиры россиян.

Об этом Игорь Липсиц рассказал в своем интервью для YouTube-канала «Экономика страны».

«По Тюмени был удар. Насколько далеко долетят украинские баллистические ракеты, я не знаю, я не военный эксперт, но если будет нанесен удар по «Ямальскому кресту», то в России действительно возникнет очень большая проблема: остановятся электростанции (страна лишится электроэнергии), тогда начнется бытовая катастрофа в самом прямом смысле. Перестанет ходить общественный транспорт, перестанут совещаться города, отключатся холодильники, возникнет дефицит продуктов питания. Дальше можете сами добавлять. Картина выходит страшноватая. Я думаю, что это то, что вполне можно сделать», - спрогнозировал эксперт.

- Прикрыть такую огромную территорию с таким большим количеством промышленных объектов всеми системами ПВО не удается. Начинается переброска с фронта, как я понимаю, систем ПВО для Москвы, потому что Москва - "болезненная точка". Это «Тришкин кафтан» называется. Это то, что сейчас происходит в России, - подытожил Липсиц.

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