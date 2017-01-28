Дворкович: Беларусь не доплатила за газ $550 миллионов 8 28.01.2017, 16:16

Аркадий Дворкович

РФ настаивает на погашении задолженности в полном объеме.

Объем недоплаты Беларуси за поставки российского газа оценивается в $550 млн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, сообщает interfax.by.

Как ранее сообщал сайт charter97.org, сегодня Дворкович заявил, что Россия и Беларусь не выработали решения по разногласиям по задолженности за российский газ. РФ настаивает на оплате Беларусью задолженности в полном объеме.

Напомним, что с начала 2016 года Беларусь ведет переговоры с Россией о снижении цен на газ. Власти страны настаивали на равнодоходных с экспортом ценах на российский газ и хотела платить $73 за 1 тыс. кубометров вместо $132.

В ответ на недоплату Беларусью около $500 млн за поставленный газ РФ более чем на треть сократила поставки беспошлинной нефти в страну.

В конце 2016 года Беларусь перечислила России авансовый платеж за газ и выразила надежду на восстановление объемов поставок нефти. Однако вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что Россия вернула авансовый платеж и настаивает на полном исполнении газового контракта. При этом Дворкович не исключил, что урегулирование газового вопроса с Беларусью возможно и в судебном порядке, так как дело уже находится в суде.