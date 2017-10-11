Командир части – матери погибшего в Печах солдата: Простите, так получилось 11.10.2017, 12:49

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Друзьям Александра Коржича начали звонить из КГБ.

По факту смерти в Печах 21-летнего солдата срочной службы Александра Коржича Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 443 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее за собой тяжкие последствия). Фактически СК таким образом признает, что смерть парня связана с дедовщиной, пишет belsat.eu.

«В рамках расследования проверяются все возможные версии о причинах и обстоятельствах происшествия, в том числе о совершении в отношении умершего противоправных действий, неуставных взаимоотношений, способных привести к конфликтным ситуациям. Следствием принимаются все меры к установлению реального положения дел с воинской дисциплиной на территории воинской части», – отмечается в сообщении СК.

По предварительным данным СК, причиной смерти стала механическая асфиксия от сдавливания шеи петлей от ремня при повешении.

С другом погибшего солдата хочет пообщаться КГБ

Тем временем мать солдата срочной службы Александра Коржича, которого 3 октября нашли повешенным в подвальном помещении на территории военной части в Печах, прислала письмо в администрацию Лукашенко и готовит обращение в Генеральную прокуратуру с требованием провести тщательное расследование смерти ее сына и наказать виновных. Об этом рассказал Сергей – муж сестры Александра Коржича.

Родственники уверены, что смерть Александра – это не самоубийство и не доведение до самоубийства, так как на теле обнаружили многочисленные синяки и ссадины.

«Я считаю, что это было убийство», – говорит Сергей.

Родственников к следователям пока не вызывали, никаких разговоров не проходило.

«С родственниками никаких следственных действий не проводилось, никто нас не вызывал. Но другу Александра Илье, знаю, звонили из КГБ – сказали, что будут вызывать его на разговор. Я так понимаю, они тоже какую-то проверку проводят», – говорит Сергей.

Почему КГБ присоединилось к проверке факта смерти Александра Коржича, при том что дело возбудил Следственный комитет – неизвестно. Сам друг Александра Илья подтвердил, что ему звонили из Комитета госбезопасности, но детали рассказать отказался – сказал, что ему нельзя об этом говорить.

Илья также уверен в том, что Коржича именно убили:

«Он рассказывал, что в Печах происходит ужас. Издевались, били, оскорбляли. Я могу точно сказать, что его убили – когда мы его переодевали, у него было много синяков».

«У них одна версия – суицид. Они даже ни о другом и думать не хотят»

Сергей вместе с другими родственниками ездил в воинскую часть в Печах сразу после того, как им сообщили о смерти:

«Командир части, полковник, сказал матери – простите, так получилось. Выразил соболезнования. У них одна версия – суицид. Они даже о другом и думать не хотят. А конкретно по обстоятельствам нам никто ничего не объяснял. Вы же понимаете, как это у нас бывает… С парнями из его призыва пообщаться тоже не получилось… Я понимаю им просто запрещают», – говорит Сергей.

Похоронили Александра Коржича 5 октября недалеко от Пинска.