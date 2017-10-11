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Белорусы требуют отставки Министра обороны из-за ЧП в Печах

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  • 11.10.2017, 15:46
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Александр Коржич

Гомельские правозащитники начали сбор подписей.

Гомельские правозащитники требуют тщательного расследования начатого уголовного дела по факту обнаружения повешенным в учебной части в Печах рядового солдата Александра Коржича с требованием отставки министра обороны Беларуси.

«Страшная трагедия, произошедшая в одной из воинских частей в Печах, не может оставить равнодушным ни одного белоруса», - считают создатели петиции «Останови произвол в армии — протестуй против дедовщины!»

3 октября текущего года призванный 18 мая на службу солдат срочной службы, 21-летний пинчанин Александр Коржич был обнаружен повешенным в подвале воинской части со связанными ногами. «Сашу нашли повешенным, на голове у него была майка, ноги были связаны. Это у них такой ритуал – называется «собачья смерть». Солдата, который его обнаружил, сразу же отправили в психбольницу в Новинки, наверное, чтобы показания у него не смогли взять», — заявляет мать солдата.

Мать вспоминает, 3 июля, в День независимости, она была в части и все говорили, что очень тяжело в этих Печах. О творящемся в этой воинской части «беспределе» сегодня рассказывают все независимые СМИ. Министерство обороны не требует опровержения информации, подаваемой прессой.

Этот вопиющий случай является очередным подтверждением той устоявшейся практики, когда неуставные отношения в вооруженных силах в должной мере не пресекаются должностными лицами военных частей.

«Официальная власть убеждает нас в отсутствии неуставных отношений в белорусской армии. Произошедшая трагедия с молодым солдатом доказывает обратное — «дедовщина» не только продолжает свое победное шествие в белорусском войске, она фактически превратилась в пытки и привела к убийству. Общество не верит, что об этом не известно командованию воинской части», — считает правозащитник Леонид Судаленко.

«Всех нас, граждан Республики Беларусь, не может не волновать вопрос: что делает командующий состав воинской части в частности и высшее командование белорусской армии в целом, что бы неуставные отношения перестали быть повседневной нормой.

Проявите солидарность, подпишите обращение к Министру обороны с требованием уйти в отставку», - обращаются создатели петиции.

Петицию можно подписать здесь.


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