Свислочские работники ЖКХ возмущены резким снижением зарплаты 5 13.10.2017, 15:20

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Работники решительно намерены отстаивать свой заработок.

В Свислочи работники стройбригады местного Жилищно-коммунального хозяйства возмущены снижением их зарплат. По итогам прошлого месяца им снизили оплату за работу на 50%. Некоторые называют конкретную сумму в 100 рублей. Рассказывает «Радыё Рацыі» местный работник ЖКХ Сергей Воронецкий:

- Говорят, что у меня коэффициент трудового участия 0, 5! Спрашиваю, как 0,5? За что? Ответили, что за нарушение дисциплины. Оказалось нас десять человек. Без санкции директора подписал главный инженер. Мастер говорит, что не подписывал этот документ. Оказалось, никаких документов об этом снижение, никаких приказов нет. Мы - в прокуратуру. Они говорят, что это все уголовное дело. И не только нас, но и женщин с участка, которые убирают улицы, также лишили КПУ по 0, 4. У меня таким образом около 100 рублей недоплаты.

Работники ЖКХ решительны в отстаивании справедливого заработка, они не исключают, что дело будет передано в суд на немотивированное уменьшении зарплаты.