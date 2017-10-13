Город первого трамвая: уникальные факты из истории Витебска 13.10.2017, 18:13

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Витебчанам действительно есть чем гордиться.

Трамвай в Витебске не просто вид общественного транспорта. Это гордость жителей и достопримечательность города, пишет vkurier.by.

Старенький моторный трамвай немецкой фирмы «Гота», табличка на котором указывает маршрут – «Вокзал – Лазарет». Фото Светланы Васильевой

История трамвая в Витебске начинается в далеком 1896 году, именно тогда витебская управа заключила договор с гражданином Франции Фернаном Гильеном. В документе было оговорено, что Гильен получает концессию на строительство и эксплуатацию трамвая в Витебске на 40 лет.

Гражданин Франции должен был построить за свои деньги электрическую железную дорогу со всем необходимым для нее, включая электростанцию мощностью 425 кВт. К слову, строительство этой электростанции стало невероятной удачей для города. С ее помощью освещался губернаторский дворец, штаб Двинской военной округи, суд, гостиница, лазарет и театр.

А в мае 1898 года в губернском Витебске происходит важное событие: пуск электрического трамвая. Наш город стал первым белорусским населенным пунктом, где появился этот вид транспорта. Что показательно, в Москве трамвай стал использоваться только через год, а в Санкт-Петербурге – через девять лет.

Стрит-арт о пуске электрического трамвая в витебском депо. Автор граффити – бывший вагоновожатый Владимир Фадеев. Фото Светланы Васильевой

Витебский трамвайный парк состоял из 18 моторных и 16 прицепных вагонов. Длина линии была 5,1 километров.

Фото «Таямніцы Віцебска»

А вот что писала газета «Губернские ведомости» об открытии трамвайного движения:

«Нельзя не приветствовать это новое для нашего города коммерческое предприятие, дающее возможность публике дешево, скоро и удобно переезжать с одного конца города на другой. По поводу трамвая было много, даже слишком много разных разговоров. Было много лиц, сочувствовавших и оказывавших нравственную и практическую поддержку новому учреждению. Но были и такие, которые говорили, что это преждевременная и слишком большая роскошь для Витебска, не имеющего порядочного освещения, хороших мостовых и прочее.

Говорили, что будет много несчастных случаев, так как публика может попадать под колеса вагонов, что лошади извозчиков и проезжих будут пугаться трамвая, бросаться на тротуары – на публику, или через перила моста в Двину…

Мы не отрицаем: Витебску еще много недостает по части благоустройства. Неужели же из-за того, что в нашем городе плохое освещение, нужно было отказаться от удобного и дешевого способа передвижения, которое предлагает бельгийская компания не только бесплатно для города, но даже и с материальной выгодой для городской кассы.

Конечно, наводнение государства иностранными капиталами и предприятиями не совсем желательно. Но, что же делать, если наши коммерсанты еще очень тяжелы на подъем, непременно хотят нажить рубль на рубль и с презрением отворачиваются от предприятия, дающего 3-4% чистой прибыли. Между тем, нам положительно известно, что устроители трамвая будут вполне удовлетворены, если получат только 4% прибыли.

Затем по поводу могущих быть несчастий. Не отрицаем, что при движении трамвая несчастные случаи могут быть, но ведь, они бывают и при всяком другом движении: пешем, конном, паровом. Все зависит от самой публики! Но чтобы несчастий прибавилось – не думаем. И, наконец – вагоны трамвая вот уже несколько дней маневрируют по всем направлениям города, а о несчастных случаях совсем не слышно, да и лошади, хотя и пугаются некоторые, но не бросаются ни на тротуары, ни через перила моста. Стерпится-слюбится. Между тем, не забудьте, что трамвай, помимо всех своих выгод для публики, дает возможность заработать честный кусок хлеба целой толпе мастеровых рабочих и со временем делается полным достоянием города.

Со своей стороны мы верим в полный успех предприятия, искренне приветствуем это полезное учреждение и надеемся, что к нашему скромному голосу присоединятся все те, кто истинно радеет об интересах и нуждах нашего города».

Скульптор Иван Казак создал образ кондуктора на основе исторических документов, которые хранятся в Музее истории Витебского трамвайно-троллейбусного управления. Фото Светланы Васильевой

Напомним, в Витебске есть уникальный музейный комплекс истории витебского трамвая, расположенный на 5-й улице Фрунзе, дом 7. Часть музейной экспозиции – тематическая роспись забора на территории депо, которая представляет собой «картинную галерею», переносящую зрителей в конец 19 века.