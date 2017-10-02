В Бресте завершился чемпионат Беларуси по дрифтингу 2.10.2017, 15:04

Заявки на участие в соревнованиях подали спортсмены из Украины, России и Литвы.

В минувшие выходные в Бресте прошел финальный этап чемпионата Беларуси по дрифтингу. Заявки на участие в соревнованиях подали спортсмены из Украины, России и Литвы. Организаторы констатируют, что белорусские соревнования вышли на международный уровень. До последнего сохранялась интрига, кто же станет обладателем титула в этом году. Финал расставил все по местам, пишет onliner.by.

К заездам гонщики подошли на пике своей спортивной формы. У каждого в активе были заезды в Пинске, Могилеве, Логойске и на Кубке стран Восточной Европы в Минске.

На чемпионский кубок в равной степени претендовали два спортсмена — чемпион Беларуси 2016 года Сергей Сак и обладатель Кубка Беларуси — 2016 Дмитрий Нагула.

Интрига общего зачета разрешилась еще в середине гонки. Витиеватая брестская трасса с большим количеством перекладок на этот раз оказалась несчастливой для гродненца Нагулы. Сначала он проиграл спортсмену из Минска Валентину Бородавко и попал в нижнюю сетку. Потом, допустив небольшую ошибку в парном заезде с пинчанином Денисом Клищевским, выбыл из состязаний. А Сергей Сак во второй раз в своей спортивной карьере получил титул чемпиона Беларуси. Дмитрий Нагула в итоге занял второе место. Бронза по итогам чемпионата досталась пилоту из Украины Сергею Кремецу.

— Чемпионат 2017 года получился очень насыщенным. Было много борьбы, много красивых и даже драматичных заездов. Приятно отметить, что соревнования стали международными: в них приняли участие спортсмены из других стран. В межсезонье будем работать над тем, чтобы сделать белорусский турнир еще более масштабным и захватывающим, — подвел итог руководитель гонки Айк Симонян.