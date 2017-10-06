Видеонаблюдение за площадями Гомеля обойдется белорусам в сотни тысяч долларов 1 6.10.2017, 16:44

Установка систем видеонаблюдения запланирована на ноябрь-декабрь.

Управление капитального строительства города Гомеля осуществляет выбор подрядных организаций на установку в Гомеле четырех систем видеонаблюдения, пишет gomel.today.

Суммарные расходы на установку систем могут составить до 757 726 рублей, в том числе:

— Привокзальная площадь — 185 642,5 руб.;

— площадь Ленина — 242 030 руб.;

— площадь Труда — 162 983,9 руб.;

— площади зоны отдыха «Пруды» — 163 070 руб.

Установка систем видеонаблюдения запланирована на ноябрь-декабрь 2017 года. Источником финансирования является местный бюджет.