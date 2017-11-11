Белорусские студенты: Нам нужна международная солидарность 1 11.11.2017, 13:53

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Несмотря на то, что Беларусь присоединилась к Болонскому процессу, университеты не стали более свободными.

За последние два года из вузов по политическим причинам были отчислены не менее 20 студентов. Об этом в Варшаве заявили представители белорусских студенческих организаций, эксперты в области высшего образования и правозащитники, сообщает radyjo.net.

Они приехали в столицу Польши, чтобы встретиться с коллегами из стран Европейского союза и обсудить пути интеграции Беларуси в Европейскую образовательное пространство.

Беларусь была принята в Европейское пространство высшего образования в мае 2015 года. Для того, чтобы белорусские дипломы признавались за рубежом, а белорусские вузы участвовали в научных обменах, Минск должен был провести ряд реформ. На выполнение дорожной карты, которая состоит из пятнадцати пунктов, Беларуси было дано три года.

За это время Беларусь должна была создать независимое агентство по контролю за качеством образования, ввести кредитную систему оценки курсов, отказаться от принудительного распределения студентов, а также обеспечить фундаментальные ценности Европейского пространства высшего образования: академическую свободу и автономию университетов.

За три года прогресс достигнут минимальный - констатировал представитель Общественного Болонского комитета Владимир Дунаев. Из 15 пунктов Беларусь полностью выполнила всего два.

Наименьшие успехи - в области академических свобод. Только за последние два года из университетов по политическим мотивам были исключены не менее 20 человек - говорит представительница «Задзіночання беларускіх студэнтаў» Александра Кузьмич.

- Больше всего возмущает несправедливость, когда девушку из Могилевского университета исключают за участие в одной-единственной акции. Она никогда не была членом какой-то организации или волонтером. Ее просто возмущала ситуация в стране, она вышла на митинг - и ее за это отчислили. Активиста Петра Маркелова отчислили после двух выговоров. Причиной первого были пропуски, а второго - то, что однажды он пришел в университет, не предъявив охраннику студенческий билет.

Представители «Задзіночання беларускіх студэнтаў», Общественного Болонского комитета, инициативы «Дзея», Молодежи БНФ и белорусских правозащитных организаций встретились в Варшаве с правозащитниками и деятелями студенческого самоуправления из Польши, Украины и Швеции. Цель встречи - обсудить, каким образом можно приблизить Беларусь к европейским стандартам в области образования.

- Наша цель здесь - проинформировать польских партнеров о том, что происходит в сфере высшего образования, и поднять волну международной солидарности. Мы хотели бы, чтобы европейские университеты подписывали обращения к нашим университетам, требовали включить в переговорный процесс общественные организации. Мы хотели бы, чтобы наши польские партнеры обращались в министерство образования своей страны и чтобы польское министерство образования озвучивало наши совместные требования на заседании Bologna Follow-Up Group (ведущего органа Болонского процесса).

Сейчас цифра студентов, пострадавших за свои взгляды, меньше, чем в начале 2000-х годов. После протестов весны 2006 года из университетов были исключены около 200 студентов, несколько десятков пострадали после выборов 2010 года.

В последние годы количество отчислений уменьшилось, так как снизилась политическая активность студенчества. Однако после протестов весны 2017 года из белорусских вузов снова начали выгонять активных молодых людей. Чтобы помочь этим студентам, Польша даже реактивировала программу стипендий имени Кастуся Калиновского, фактически замороженную в 2016 году.

Председателя Молодежи БНФ Юрия Лукашевича в марте отчислили с исторического факультета Белорусского госуниверситета. Он пострадал за защиту мемориала Куропаты от застройщиков.

- Видимо, вы помните, когда на защитников Куропат напали «неизвестные»? В ту ночь я был в лагере. Мы решили написать заявление в милицию о том, что на нас напали. Но милиционеры заявления у нас не приняли, а наоборот - с моих слов на меня составили административный протокол. Они обвинили меня в том, что я в 4 часа ночи в Куропатах участвовал в митинге.

Где-то через 10 дней меня вызвали в деканат. Заместитель декана истфака Лилия Берейшик заявила, что на меня пришла бумага из милиции, поэтому «мы должны реагировать». Затем за два дня мне дали два выговора. Первый - за пропуски. Второй - за «действия, предусматривающие административную ответственность». Были ли такие действия - решает суд, но суда не было. Милиция просто забыла, что составила на меня протокол!

Избавиться от политического контроля над вузами, дать университетам автономию и создать настоящее студенческое самоуправление необходимо не только с гуманистических соображений. Без этого невозможно повысить качество образования. Отсутствие академических свобод делает выпускников белорусских вузов неконкурентными на европейском рынке - отметила представительница Хельсинкского фонда прав человека Ольга Саломатова.

- Люди, которые проходят белорусские вузы, часто не понимают, что такое активность, инициатива, профессиональная целеустремленность. Они плохо ориентируются во всем, что связано со свободой и творчеством. Нарушение академических свобод не дает и не даст Беларуси выйти на лидерские позиции в тех сферах, которые она себе поставила за приоритеты - например, в информационных технологиях.

Выпускникам белорусских вузов не хватает творческой свободы, опыта создания организаций, навыков управления - из-за того, что ограниченное белорусское студенческое самоуправление таких навыков не дает.

Участники встречи в Варшаве выработают рекомендации для международных структур, которые ведут переговоры по включению Беларуси в общеевропейское образовательное пространство.

Конференция министров образования Европейского пространства высшего образования оценит достижения Минска и примет решение о дальнейшем участии Беларуси в Болонском процесс уже меньше, чем через год.