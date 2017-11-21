В Киеве отметили годовщину Революции достоинства 1 21.11.2017, 23:15

В честь годовщины Революции достоинства на Майдане зажгли свечи в форме герба Украины.

Сегодня в Киеве на Майдане Незалежности прошла акция, посвященная годовщине Революции достоинства.

Участники акции, которых насчитывается несколько сотен, установили две туристические палатки у подножия стелы Независимости. Во время их установки произошли столкновения с полицией. Фотографии из Киева опубликовали агентство ЕРА и издание LB.ua.