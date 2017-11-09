Взбунтовавшиеся учителя в Гомеле добиваются увольнения директора школы 4 9.11.2017, 17:18

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За увольнение директора школы №67 подписались уже более 500 человек.

Более 500 человек поддержали интернет-петицию за увольнение директора гомельской школы №67. До назначения на директорский пост Анна Мельникова возглавляла городской отдел образования. Как рассказали «Радыё Рацыя» педагоги, за два месяца работы директор спровоцировала конфликт в учительском коллективе, а также практически уничтожила эстетическое направление деятельности школы. Музыканты, хореографы и художники готовы написать заявления об увольнении.

Заместитель директора по учебной работе Ирина Ткачева отмечает, что изначально все учителя были настроены конструктивно в отношении нового руководителя, но после необоснованного увольнения нескольких коллег педагоги возмутились. Ирина Ткачева:

- Нам никто не давал права менять либо назначать директора. Учителя хотят просто спокойно работать, чтобы наши ученики чувствовали себя комфортно в стенах школы. Мы хотим сохранить коллектив. А вообще, мы просто устали от криков, угроз, - рассказала Ирина Ткачева.

Педагоги отмечают, что сразу после прихода на пост Анна Мельникова заявила, что «сейчас ничего не будет, как раньше». И перешла от слов к делу.

«В частности, нас обвинили в том, что учителя эстетического направления (музыканты, художники, хореографы) брали бюджетные деньги на какие-то непонятные поездки. Это настолько серьезное обвинение, что мы не можем оставить такое без внимания.

Отметим, что главный бухгалтер отдела образования Гомельского горисполкома и начальство из исполкома уже заявили, что такого не было, что все деньги учителя получали исключительно согласно коллективному договору за результаты, за участие детей в международных конкурсах», - отмечает Ирина Ткачева.

Учитель музыки замечает, что директор не понимает смысла участия школьных коллективов в национальных и международных конкурсах.

- На педагогическом совещании было заявлено о нецелесообразности поездок на конкурсы. Результат от такого подхода будет один: не будет поездок - не будет подтвержден статус образцовых коллективов. То есть, с высокими показателями успеваемости, с рейтингом школы можно попрощаться, - добавляет Ирина Ткачева.

Педагоги школы №67 считают, что единственным решением конфликтной ситуации может быть только назначение более компетентного руководителя. Школа №67 - одна из самых больших в Гомеле, в которой учатся около 2 тысяч детей. Эстетическое направление деятельности школы было одним из приоритетных с момента открытия учреждения в 2000-м году.

Напомним, в конце октября около 150 родителей и 30 учителей написали коллективное обращение в Министерство образования, Администрацию Лукашенко и Комитет госконтроля с требованием отставки директора Анны Мельниковой. Позже на сайте zvarot.by стартовала интернет-петиция с требованием увольнения директора гомельской школы №67 Анны Мельниковой. Сбор подписей проходит на платформе zvarot.by. 10 ноября подписи будут направлены местным властям, в администрацию правителя и Министерство культуры.