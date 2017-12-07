В Житковичах треснул автомобильный мост через Припять 2 7.12.2017, 14:57

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Мост реконструировали в прошлом году перед «Дожинками».

В Житковичах автомобильный мост через Припять провис. На нем появились трещины. Об этом tut.by.

сообщили обеспокоенные местные жители. Они рассказали, что сегодня утром на мосту треснула плита перекрытия и дорожное полотно по всей ширине просело примерно на полметра.

— Въезд на мост перекрыт. ГАИ никого не пускает. Видимо, недолго это, — пишут комментарии в соцсетях пользователи. Они же размещают фото.

Мост через Припять, соединяющий Житковичи и Туров, был построен в 1985 году. В прошлом году, незадолго до «Дожинок», его реконструировали.

В МЧС сообщили, что движение через мост по трассе Р-88 через Припять перекрыто. Специалисты обследуют обнаруженную трещину для принятия дальнейших решений. Жителей Житковичского, Лунинецкого, Лельчицкого, Столинского и Солигорского районов о закрытии моста оповестят через sms-сообщения.