Семашко срочно вызвали в Москву на газовые переговоры 14 10.02.2017, 15:42

Владимир Семашко

Фото: DELFI

Об этом стало известно на итоговом заседании коллегии Беллегпрома.

Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, курирующий от белорусской стороны ход нефтегазовых переговоров с Россией, вылетел в Москву, сообщил председатель концерна "Беллегпром" Николай Ефимчик, пишет belaruspartisan.org.

В пятницу в Минске прошла итоговая коллегия концерна, на которой от правительства должен был присутствовать Семашко.

"К сожалению, произошла нестандартная ситуация. Владимир Ильич Семашко не может присутствовать, он вылетел в Москву и приносит свои извинения", – сказал Ефимчик, открывая заседание коллегии.

Со своей стороны присутствовавший на заседании представитель от Совмина уточнил, что Семашко вылетел в Москву по приглашению российской стороны, и его отъезд был срочным.

В пресс-службе правительства подтвердили, что правительственная делегация во главе с вице-премьером Семашко вылетела в Москву на переговоры.

"Но никакой срочности нет. Это обычная рабочая командировка. В распоряжении премьер-министра о командировании указано, что она продлится до 12 февраля", — сказал пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич.

Напомним, Москва и Минск уже больше года ведут нефтегазовый спор. Последние переговоры вице-премьеров двух стран Владимира Семашко и Аркадия Дворковича в минувшую субботу прошли без результатов.

После них Дворкович отмечал, что по тем предложениям, которые были предложены белорусской стороной, договориться не удалось. Однако в Москве ждут новых предложений от Минска, а также полной оплаты газового долга в размере 550 миллионов долларов.