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В Москве прошла встреча Семашко и Дворковича

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  • 10.02.2017, 23:20
Владимир Семашко
Фото: DELFI

РФ и Беларусь до сих пор не урегулировали нефтегазовый спор, который длится с начала 2016 года.

В Москве в пятницу прошла встреча белорусского вице-премьера Владимира Семашко и вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.

Об этом РИА «Новости» сообщил помощник Дворковича Алия Самигулина. По ее словам, переговоры продолжаются. И белорусская сторона, и российская их тематику не озвучивают. Но она не является тайной: до сих пор остается неурегулированным нефтегазовый спор.

Власти Беларуси считают несправедливой цену на российский газ, поэтому оплачивают его по меньшей цене. Из-за этого Москва заявляет о белорусской задолженности в размере около 550 миллионов долларов.

Белорусская делегация, которую возглавляет Семашко, будет находиться в российской столице до 12 февраля.


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