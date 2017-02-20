Показания маньяка с бензопилой шокировали суд 35 20.02.2017, 14:45

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Владислав Казакевич

Фото: tut.by

(обновляется) 20 февраля в Минском городском суде началось заседание по делу о нападении в ТЦ «Европа».

18-летнего Влада Казакевича, который 8 октября 2016 года пришел в торговый центр с бензопилой и топором, экспертиза признала вменяемым. Первокурснику МИТСО грозит до 12 лет лишения свободы.

О том, что происходит в суде, сообщает tut.by.

Прокурор зачитал обвинение:

— Казакевич просматривал видео о массовых убийствах, в том числе с применением бензопилы. Первоначально он выпил и прибыл в здание МИТСО, переоделся в туалете, завел бензопилу и собирался идти в аудиторию, где находились не менее 180 человек. Не смог довести свое действие до конца, случайно задев рычаг бензопилы, и она заглохла.

Через несколько дней обвиняемый пришел уже в ТЦ «Европа», чтобы довести план до конца.

— Беспричинно, грубо нарушая общественный порядок, проявляя агрессию, он попытался нанести удар бензопилой в голову потерпевшей, она смогла убежать. Тогда он быстро подошел к Александронец Елене, нанес 2 удара в область шеи, после чего бензопила заглохла. Тогда он достал топор и нанес 3 удара в область лица и шеи. Потерпевшая скончалась на месте, — зачитал прокурор.

— Вину признаю полностью, — заявил из клетки Казакевич.— 3 октября 2016 года возникло желание убить как можно больше однокурсников. Это было в поликлинике, куда пришел за справкой о прогулах в институте. И пришла в тот момент отличная идея попилить людей. Точнее сразу хотел порубить.

Такая идея была давно, а отчисление стало поводом, уточнил Казакевич. На следующий день он пошел покупать бензопилу, топор, бензин. 6 октября испытал бензопилу на Цнянском водохранилище, попилив сухостой.

— Хочу уточнить: 7 октября перед университетом пытался выпить водки, но не получилось, так что был трезв. Вызвал такси к дому, началась пара, где в аудитории собрался весь курс. Я прошел в институт, переоделся в туалете, завел бензопилу, но на выходе задел ее, — спокойно рассказал обвиняемый, иногда улыбаясь.

На улице он попытался снова завести пилу, но пока ее ремонтировал, пара закончилась. Казакевич решил вернуться в МИТСО на следующий день, опоздал.

— Мне было уже лень, я проспал. Поэтому вечером пошел в ТЦ «Европа». Бензопилу не прятал в чехол, открыто нес ее по городу. Охраны возле входа не было, и я направился к тем, кто первый попался на глаза.

Влад Казакевич уверяет, что с однокурсниками и родителями у него были отличные отношения. При этом друзей у него не было.

— А зачем? — вопросом на вопрос ответил обвиняемый. — Я пошел в «Европу», так как был там раньше, примерно ориентировался. Помню только жертву, остальных слабовато.

— Вы включили музыку в наушниках, чтобы не слышать крики? — уточнил гособвинитель.

— Для настроения, так веселее, для удовольствия. Крики жертв меня не волновали, только звук бензопилы, — ответил Казакевич.

От таких показаний на лице потерпевших ужас.

В суде выяснилось, что в 2014 году у молодого человека было две попытки суицида. Один раз он пытался отравиться газом в гараже отца, но его спасла мать.

— Не понял даже, чем была вызвана эта попытка. Была какая-то ерунда, — поясняет обвиняемый.

После этого его отправили на лечение в РНПЦ психического здоровья в Новинках, а через некоторое время сняли с учета. С 2014-го подросток жил один. Как он рассказал, периодически виделся с отцом.

— Родителям, чтобы быстрее отстали, всегда говорил: «У меня все отлично», — вспоминает Казакевич.

Свободное время он проводил в одиночестве, занимался в тренажерном зале, плавал, бегал, увлекался биологией и хотел получить второе высшее образование. На занятия в институт перестал ходить, потому что комплексовал из-за угревой сыпи.

— Вы почувствовали облегчение после убийства? — спросил адвокат обвиняемого у Казакевича.

— Нет.

Казакевич говорит, что во время преступления ничего не испытывал.

— Почему вы выбрали такие необычные орудия убийства? — спросил судья Петр Орлов.

— В идеале я бы хотел огнестрельное оружие, — ответил Казакевич.

Допрос обвиняемого закончен, в суде до 14.00 объявлен перерыв.

— Мне нравились фильмы про маньяков. В общем, много чего, рассказывать не буду. Меня привлекал терроризм, убийства. Любил посмотреть литературу про ИГИЛ, — невозмутимо сказал Влад Казакевич.

— И находили такую? — спросил судья.

— Да.

Во время перерыва журналисты пообщались с потерпевшими.

— Я и сейчас очень плохо себя чувствую, — рассказывает Оксана Витвер. — Рука постоянно болит, перебиты нервы, сосуды. Приходится разрабатывать руку, врачи никаких прогнозов не дают. У меня самой 18-летний сын, это какой-то ужас, что он (Влад Казакевич) так говорит, что ребенок вообще может так думать.

По словам потерпевшей, отец обвиняемого позвонил ей на прошлой неделе, сказал, что хочет передать часть денег.

— Если бы это были нормальные люди, позвонили бы сразу. 4 месяца это был ад и слезы. Такое чувство, что случившееся со мной — только моя проблема. Сразу я ждала от них звонка, но ничего. Из-за этого было еще больнее.

— Какого наказания заслуживает обвиняемый? — поинтересовались у потерпевшей.

— Пусть решает суд. По-христиански мне жалко этого ребенка, — ответила Оксана Витвер.

Судья заявил, что вопрос о психическом здоровье подсудимого еще будет рассматриваться. Это он сказал после того, как одна из пострадавших отказалась задавать вопросы подсудимому, сказав: «А что у него спрашивать, это же сумасшедший».