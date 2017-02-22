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NASA открыло семь планет, на которых может существовать жизнь

  • 22.02.2017, 21:13

Все планеты сопоставимы по размеру с Землей и находятся в обитаемой зоне.

Ученые обнаружили у звезды TRAPPIST-1 семь планет размером с Землю, на трех из которых условия подходят для существования жизни. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

«Наши наблюдения обнаружили, что как минимум семь планет размером и массой схожие с Землей обращаются вокруг TRAPPIST-1», - пишут в своей статье Микаэль Гиллон из Института технологий и астрофизических исследований Льежского университета в Бельгии и его коллеги.

Звезда TRAPPIST-1 размером с Юпитер и массой 8% солнечной находится примерно в 39 световых годах от нас. В 2016 году Гиллон и его коллеги нашли у этой звезды три планеты, теперь, продолжив свои наблюдения, они обнаружили еще четыре.

Температура на всех семи планетах может быть подходящей для существования жидкой воды на поверхности. Однако, по расчетам ученых, наиболее комфортными для жизни условиями обладают лишь три из них.

На трех самых близких к звезде планетах, вероятно, слишком жарко для существования жизни, на самой далекой - слишком холодно. Поэтому с точки зрения поисков жизни наиболее интересны оставшиеся три планеты между ними.

Планетную систему TRAPPIST-1 сейчас наблюдают с помощью космического телескопа Hubble с целью установить наличие атмосферы на планетах.


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