закрыть
24 февраля 2017, пятница, 15:47
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Минэнерго заявило, что не может решить газовый спор с Россией

16
  • 24.02.2017, 12:34
  • 11,387
Владимир Потупчик
Фото: ctv.by

Конфликт давно перешел в политическую фазу и может быть решен только на «высшем уровне».

Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Владимир Потупчик перед заседанием итоговой коллегии Минэнерго, передает корреспондент БелТА.

По словам министра, принципиально важно выполнить все нормы, заложенные в подписанном договоре о ЕАЭС. В первую очередь речь идет о создании равных условий для субъектов хозяйствования всех участников союза.

«В этой связи, чтобы к 1 июля 2019 года создать общий рынок электроэнергии, а к 1 января 2025 года - общий рынок газа, мы должны максимально сблизить цены на газ, чем мы сегодня и занимаемся. Все, что сделано в этой части, доведено до общественности вице-премьером Беларуси Владимиром Семашко и вице-премьером России Аркадием Дворковичем. Все дальнейшие шаги зависят от политических решений, которые будут приниматься на высшем уровне», - сказал Владимир Потупчик.


Мнение

Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию