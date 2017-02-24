Минэнерго заявило, что не может решить газовый спор с Россией 16 24.02.2017, 12:34

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Владимир Потупчик

Фото: ctv.by

Конфликт давно перешел в политическую фазу и может быть решен только на «высшем уровне».

Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Владимир Потупчик перед заседанием итоговой коллегии Минэнерго, передает корреспондент БелТА.

По словам министра, принципиально важно выполнить все нормы, заложенные в подписанном договоре о ЕАЭС. В первую очередь речь идет о создании равных условий для субъектов хозяйствования всех участников союза.

«В этой связи, чтобы к 1 июля 2019 года создать общий рынок электроэнергии, а к 1 января 2025 года - общий рынок газа, мы должны максимально сблизить цены на газ, чем мы сегодня и занимаемся. Все, что сделано в этой части, доведено до общественности вице-премьером Беларуси Владимиром Семашко и вице-премьером России Аркадием Дворковичем. Все дальнейшие шаги зависят от политических решений, которые будут приниматься на высшем уровне», - сказал Владимир Потупчик.