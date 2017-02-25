Неудачный подъем с переворотом: РФ не сможет перекрыть Черногории путь в НАТО 7 25.02.2017, 15:58

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Фото: Getty Images

Черногория официально обвинила Россию в причастности к неудачному путчу.

Прокуратура Черногории выступила с прямыми обвинениями в адрес России в участии в попытке переворота в этой стране в октябре прошлого года. Следствие считает, что российские спецслужбы приложили руку к неудавшемуся путчу. В Черногории уверены, что Россия таким образом надеялась помешать вступлению балканской страны в НАТО. Однако специалисты, с которыми пообщался «Апостроф», назвали этот расчет, если он действительно существовал, крайне наивным. Более того, создавать Черногории барьеры на пути в Альянс попросту поздновато.

Кибератаки на сайты черногорских госучреждений стали очередной предполагаемой попыткой России повлиять на внутриполитическую ситуацию в Черногории. Правительство страны заявило о профессиональном характере операции и пообещало принять меры. В хакерских атаках, которые были совершены 16 октября прошлого года на фоне выборов в парламент страны, некоторые СМИ обвиняли российских специалистов.

Прокуратура указала на Россию

Появились и очередные свидетельства того, что к неудачному октябрьскому перевороту в Черногории с одобрения российского руководства приложили руку спецслужбы РФ. Британское издание The Sunday Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника сообщило, что соответствующие доказательства есть у британских и американских спецслужб. О том же сообщал и The Telegraph. В интервью изданию министр обороны Черногории Предраг Бошкович заявил, что в причастности российской разведки и финансировании операции Москвой нет никаких сомнений.

Черногорский спецпрокурор по делам оргпреступности Миливойе Катнич в начале недели заявил, что к подготовке переворота причастны некоторые госорганы РФ, в частности спецслужбы. По версии прокуратуры, 16 октября, во время парламентских выборов в Черногории, должно было произойти покушение на тогдашнего премьер-министра страны Мило Джукановича и захват парламента оппозицией. При этом во главе преступной группы был россиянин Эдуард Шишмаков, скрывающийся за фамилией Широков — по словам Катнича, «сотрудник российских служб безопасности» и когда-то заместитель военного атташе в Польше, выдворенный оттуда за шпионаж. Сейчас он, как и его вероятный компаньон Владимир Попов, объявлен Интерполом в международный розыск.

Если раньше официальная Подгорица избегала обвинений в адрес Москвы и лишь указывала на участие российских националистов (а также граждан Сербии), заявление о роли спецслужб фактически является прямым обвинением. Власти Черногории потребовала от Москвы объяснений. И Москва ответила в своей стиле: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения абсурдными и безответственными, глава МИД Сергей Лавров — голословными.

Обвинительное заключение прокуратура Черногории рассчитывает подготовить к середине апреля.

Переворот, оппозиция и роль России

Следствие считает, что иностранные путчисты должны были помочь попасть в парламент представителям откровенно пророссийской коалиции партий «Демократический фронт» (ДФ), которая на последних выборах заняла второе место, но не вошла в коалицию. Их лидеров Андрию Мандича и Милана Кнежевича 15 февраля лишили депутатской неприкосновенности, после чего число фигурантов дела выросло до 25 человек. В прокуратуре заявили, что не собираются бросать Мандича и Кнежевича за решетку, но теперь они доступны для допроса по делу о неудачном путче. В начале месяца оба в очередной раз посетили Москву и встретились с замминистра иностранных дел России, хотя не занимают никакие официальные должности.

Оппозиция продолжает бойкотировать парламент страны и отказывается участвовать в местных выборах в марте. После голосования парламентариев за снятие неприкосновенности «Демократический фронт» обвинил Джукановича, ныне лишь председателя правящей «Демократической партии социалистов», в провоцировании гражданской войны. Но все обошлось немногочисленным мирным протестом сторонников оппозиции. Пророссийские оппозиционные силы считают, что попытку переворота, как и лишение лидеров ДФ неприкосновенности, срежиссировали по приказу самого Джукановича. Очевидная цель — укрепление власти.

Однако корреспондент «Радио Свобода» на Балканах Юлия Петровская не верит в такой сценарий: у черногорского премьера, режим которого уже почти 30 лет у власти, все же не было нужды придумывать столь сложные ходы, чтобы полностью дискредитировать российский вектор политики страны. «Это очень сложная и ненужная конструкция», — сказала Петровская «Апострофу».

Специалист по Балканам, аналитик Украинского независимого центра политических исследований Виталий Мартынюк признал, что пока нельзя с уверенностью говорить о причастности российских госструктур. С другой стороны, он не нашел другого объяснения действиям двух граждан РФ, которые приехали на Балканы участвовать в госперевороте, что требовало много денег и времени. «Конечно, просто так они бы не приехали этим заниматься», — сказал он в комментарии.

Помешать вступлению в НАТО

В прокуратуре считают, что единственной целью переворота было помешать вступлению этой балканской страны в НАТО. Подгорица нуждается в ратификации Протокола о вступлении парламентами еще четырех стран Североатлантического альянса, в том числе США. Часть оппозиции, выступающая против членства Черногории в НАТО, настаивает на проведении референдума, который мог быть стать единственным способом остановить интеграцию страны в Альянс.

Петровская указывает на хрупкость правящей коалиции, которая имеет незначительный перевес в парламенте. А то, что оппозиция не признает парламент, очевидным образом подрывает легитимность его решений, в том числе о членстве в НАТО. Тем не менее она считает вступление Черногории в НАТО необратимым: процесс можно осложнить или затянуть, но помешать ему не удастся. «У России на данный момент нет возможностей остановить вступление Черногории в НАТО — этот процесс подошел к концу. Это поздно делать», — уверена журналист. Кремль всерьез обратил свое внимание на эту страну и ее стремление стать частью Альянса лишь после ухудшения отношений Москвы с западным миром в 2014 году.

«Россия не скрывала на всех возможных уровнях заинтересованность, чтобы к власти пришли другие политические силы», — продолжила Петровская. И если российский план свергнуть систему Джукановича действительно существовал, по ее словам, он был «вершиной наивности и непрофессионализма», поскольку в регионе действуют западные спецслужбы.

С ней соглашается и Мартынюк: если бы сценарий с переворотом сработал, это могло дестабилизировать Черногорию и приостановить процесс интеграции в НАТО, но вовсе отменить его могла лишь полная смена власти в стране — «крайне нереальный сценарий».

Несмотря на это, и в будущем не стоит исключать попытки Кремля взорвать внутриполитическую ситуацию в Черногории. «РФ все-таки пытается идти до конца, даже когда очевидно, что трудно будет достичь целей, — считает балканист. — Поэтому россияне и не оставили в стороне попытки дестабилизировать Черногорию — просто чтобы, скажем, наказать эту страну. Так что в будущем могут быть акции протеста или что-то другое. Можно ожидать всего».