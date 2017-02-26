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Сын Юрия Рубцова подает в суд на «тунеядский» налог

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  • 26.02.2017, 8:07
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Фото: gomelspring.org

Это будет третий процесс белорусов против налоговой.

Сын бывшего политзаключенного Юрия Рубцова Виктор решил подать в суд на налоговую инспекцию в связи с тем, что его обязали заплатить так называемый налог на тунеядство.

Виктор Рубцов живет в Гомеле, ему 37 лет. По профессии - монтажник окон ПВХ. В районной и областной налоговых инспекциях мужчина пытался объяснить, что он, как и любой покупатель в Беларусь, платить налог на добавленную стоимость, каждый раз, когда расплачивается в магазине. Кроме того, Рубцов-младший приводит аргумент, что в 2015 году он заплатил земельный налог, государственную пошлину за замену паспорта, за нотариальное переоформление дома, за удостоверение водителя, каждый месяц платил НДС за пользование мобильной связи. «Таким образом, я участвовал в финансировании государственных расходов, - считает мужчина. - Именно эту позицию я намерен отстаивать в суде».

Гомельский правозащитник Леонид Судаленко помог Виктору Рубцову составить жалобу в суд. Юрист отмечает, что несмотря на то, что суд отказался рассматривать первое «тунеядское дело» по суди, граждане будут требовать защиты своих прав в судебном порядке.

«С каждого потраченного в стране рубля, в бюджет поступает 20 копеек налога в виде НДС. Это значит, пусть и косвенно, но каждый из нас участвует в финансировании госбюджета. Нас не интересует позиция налоговиков о том, что граждане не платят НДС, потому что эта позиция не выдерживает никакой критики», - заявил Судаленко сайту gomelspring.org.

Виктор Рубцов - третий белорус, который через суд пытается отбиться от налога на тунеядство. Первым был также житель Гомеля Александр Семенов. В его случае суд постановил прекратить рассмотрение дела «ввиду неподведомственности». Однако за несколько дней до начала процесса Семенова освободили от уплаты сбора и даже предложили работу сторожа. Также в суд подал житель Каменецкого района Сергей Сиводедов, он также не считает себя тунеядцем.


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