Ильдар Дадин вышел на свободу 26.02.2017, 11:48

Около исправительной колонии его встретили российские демократические активисты, жена и сестра.

Гражданский активист Ильдар Дадин, осужденный за нарушение правил участия в пикетах, вышел на свободу. Около исправительной колонии №5 Алтайского края в Рубцовске его встречает жена Анастасия Зотова, сестра, активисты местного отделения партии «Яблоко», десять журналистов, сообщает «Новая газета».

О том, что Дадина освободят в воскресенье, стало известно ранее в воскресенье. В колонию приехала машина управления специальной связи, чтобы передать в колонию документы на освобождение.

В среду, 22 февраля, Верховный суд отменил приговор в отношении Ильдара Дадина и постановил освободить его. Тем не менее, на протяжении нескольких дней Дадина не освобождали — в колонию, где он отбывает срок, не поступили документы из суда.

До приговора Ильдар Дадин несколько раз был признан виновным по административным статьям о нарушении правил проведения акций протеста и неповиновении законному требованию полицейского. Его задерживали за одиночные пикеты в поддержку политзаключенных, Алексея Навального, против войны в Донбассе, за пикет с плакатом Je suis Charlie в поддержку журнала Charlie Hebdo. В конце января 2015 года, после истечения срока его очередного административного ареста, в отношении Дадина возбудили уголовное дело по статье 212.1 УК (неоднократное нарушение порядка проведения митингов).

С февраля по декабрь 2015 года Дадин находился под домашним арестом. 7 декабря Басманный суд приговорил его к трем годам колонии общего режима. В марте 2016 года Мосгорсуд снизил срок лишения свободы на полгода — до двух с половиной лет.

В сентябре 2016 года Дадин был этапирован в колонию города Сегеж в Карелии. 21 ноября «Медуза» опубликовала письмо Дадина своей супруге о том, что сотрудники колонии применяют к нему пытки. После скандала в СМИ правоохранительные органы начали проверку, к Дадину несколько раз приезжали правозащитники. Несмотря на это, в Следственном комитете не нашли подтверждений словам Дадина. Следы от пыток, как объяснил Дадин уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, исчезли, потому что он был в одежде. В декабре по просьбе Москальковой Дадина перевели в ИК-5 в Алтайском крае, однако место его этапирования стало известно только 8 января 2017 года.

10 февраля Конституционный суд России потребовал пересмотра приговора опппозиционеру. 22 февраля президиум Верховного суда отменил приговор и прекратил уголовное дело, поскольку на момет возбуждения уголовного дела не все судебные решения по административным делам за нарушения на пикетах вступили в силу.