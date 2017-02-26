Ночь в Куропатах прошла спокойно 3 26.02.2017, 13:16

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Фото: «Радыё Свабода»

Утром жители Зеленого Луга принесли защитникам урочища блины и стихотворение.

Ночь с 25 на 26 февраля в лагере под стройкой возле мемориального комплекса «Куропаты» прошла без инцидентов, сообщает «Радыё Свабода».

Ночью в лагере было около 30 человек, под утро осталось 20. Некоторые активисты сейчас еще спят в палатках.

С утра защитникам Куропат местные жители несут блины. Один из неравнодушных принес в лагерь свой стих, посвященный Куропатам.