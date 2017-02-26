закрыть
26 февраля 2017, воскресенье, 18:43
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Москве проходит марш памяти Бориса Немцова (видео-онлайн)

4
  • 26.02.2017, 16:31
  • 9,888
Фото: РБК

В Москве тысячи россиян собрались на марш памяти в честь Бориса Немцова, убитого в 2015 году.

Об этом сообщает Дождь.

В связи с мероприятием в центре Москвы усилили меры безопасности, движение по бульварам перекрыто.

Заявленная численность участников - до 30 тысяч человек, отмечает издание. По последним данным, количество людей, которые прошли через рамки металлоискателя, превышает 7,7 тысяч человек.

Участники марша пройдут по внешней стороне бульварного кольца до Чистых прудов, после чего повернут на проспект Сахарова.

Борис Немцов, один из самых острых критиков президента РФ Владимира Путина, был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года. По подозрению в убийстве политика были задержаны выходцы из Чечни. Заказчиком убийства многие обозреватели считают лично президента РФ.


Мнение

Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию