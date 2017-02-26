«Наше имя – Борис Немцов» 26.02.2017, 18:43

Фото: svoboda.org

Больше 15 тысяч москвичей пришли на шествие памяти Бориса Немцова.

26 февраля в Москве и других российских городах, а также за рубежом прошли акции памяти Бориса Немцова. Оппозиционного политика застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы, передает «Радио Свобода».

По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Ему предъявлено заочное обвинение, с ноября 2015 года он находится в международном розыске.

В 14 часов в Москве начался Марш Немцова – так организаторы назвали шествие памяти убитого политика. По данным белого счетчика, который занимается подсчетом людей на митингах, на 15.05 московского времени через рамки прошли 15,2 тыс. человек.

В оргкомитет памятной акции вошли представители практически всех демократических организаций России: "Солидарность", "Парнас", Партия прогресса, "Яблоко", "Открытая Россия", "Партия 5 декабря", Либертарианская партия, "Выбор России", "За права человека", "Московская Хельсинкская группа" и другие.

Организаторы однако предполагали, что в марше примут участие не менее 30 тысяч человек. Он прошел по маршруту от Страстного бульвара по бульварному кольцу, затем по проспекту Академика Сахарова почти до пересечения с Садовым кольцом.

Фото: svoboda.org

На странице марша в "Фейсбуке" сообщается, что акции памяти Бориса Немцова были организованы в Воронеже, Санкт-Петербурге, Ярославле, Нью-Йорке, Праге, Бостоне, Ванкувере, Нижнем Новгороде, Вашингтоне, Екатеринбурге, Новосибирске, Владимире, Красноярске, Республике Алтай, Ростове-на-Дону, Челябинске, Кирове, Казани, Волгограде, Перми.

Примерно в 14.20 одного из организаторов московского марша памяти Немцова политика Михаила Касьянова провокатор облил зеленкой. При этом нападавший кричал "Россия с Путиным!". Спустя несколько минут его скрутили полицейские, сам же Касьянов остался во главе колонны.

На головном транспоранте шествия было написано: "Мы отдали Россию негодяям, пора возвращать". Первоначальная растяжка была связана с Путиным, но ее не разрешили развернуть.

Фото: svoboda.org

Однако это не остановило пришедших и вскоре появились "стихийные" плакаты, написанные прямо во время марша. "Масленица, Путина забери", – значилось на одном из них."Путин - это война", "Долой власть чекистов", "Наше имя - Борис Немцов", "Свободу политзаключенным", "Хватит угрожать и воевать. Нет войне", "Кто заказал?" – с такими лозунгами вышли москвичи на марш памяти Немцова.

В колонне Партии прогресса шел Алексей Навальный:

Фото: svoboda.org

Очень много людей на марше памяти Немцова. pic.twitter.com/hhvbHzSdwg — Alexey Navalny (@navalny) 26 февраля 2017 г.

Под конец шествия в эфире "Дождя" дочь Немцова Жанна, которая находится в Германии, сообщила, что ее адвокаты продолжают направлять ходатайства в суд, чтобы им тоже ответили на вопрос "кто заказал?" Этот же вопрос задают и демонстранты, которые добиваются наказания заказчиков и организаторов убийства Бориса Немцова:

Фото: svoboda.org

В Санкт-Петербурге на Марш Немцова пришли тысячи человек. Митинг памяти Бориса на Марсовом поле согласован с городскими властями, шествие от станции метро Горьковская через Троицкий мост уже по традиции проходит без согласования, то есть без плакатов и политической символики. В руках у людей – только портреты Бориса Немцова.

Фото: svoboda.org

По словам одного из организаторов акции, члена совета движения "Открытая Россия" в Петербурге Вадима Суходольского, главное для демократической общественности города – показать, что она помнит Немцова. Вадим Суходольский считает убийство одного из самых ярких политиков новой России, одного из лидеров российской оппозиции нулевых и десятых годов терактом с целью устрашения оппозиции и активной части общества, которая продолжает бороться за демократические свободы.

Фото: svoboda.org

О московском Марше Немцова а рассказал один из его организаторов, друг и соратник убитого политика Михаил Шнейдер из движения "Солидарность":

– К сожалению, тот маршрут, который мы просили у столичной мэрии, нам не согласовали. Мы договорились, что пойдем тем маршрутом, которым ходили год назад 27 февраля. В этом году Марш Бориса Немцова, так мы его назвали, проходит не в день, когда Борис Ефимович был убит, а накануне, потому что это воскресенье. Марш началинается на Страстном бульваре и завершается на проспекте Сахарова. В заявке написано, что в марше примут участие 30 тысяч человек, но это просто цифра, чтобы полиции легче было ориентироваться – сколько рядового состава им нужно мобилизовать для охраны общественного порядка. Я думаю, для них было принципиальнным не пустить такое большое количество людей в центр, в непосредственной близости от Кремля. Как это было 1 марта 2015 года. Мы договорились на совещании в мэрии, что власти Москвы не будут препятствовать тем людям, которые захотят прийти на мост и возложить цветы на место убийства Бориса Немцова. Мы договорились, что полиция сделает все, чтобы никаких инцидентов на мосту не было, никого там, что называется, "винтить" не будут и обеспечат свободный доступ к этому месту.

Мы в этот раз изготовили большой тираж открыток – обращений к мэру Москвы Собянину о том, чтобы не месте гибели Немцова установили мемориальную табличку. Мы раздали тысячи этих открыток участникам марша 26 февраля, чтобы люди сами наклеили туда марку и опустили в почтовый ящик. Мы хотим завалить мэрию Москвы требованиями москвичей о том, чтобы власти согласовали установку памятного знака. И вторая открытка, которую мы предложили участникам марша – на имя руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве. Она оформлена как сообщение о преступлении. Их можно будет послать по указанным там адресам. Эти открытки есть на странице "Марш Бориса Немцова" в "Фейсбуке", эти бланки можно скачивать, распечатывать и отправлять по этим адресам.

Фото: svoboda.org

Лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский, сказал, что "ответственность за уничтожение политического оппонента несет президент Путин".

– Это дело политическое, – уверен Явлинский. – И сегодняшнее мероприятие говорит, что в Москве есть тысячи людей, которые понимают, что атмосфера ненависти и политического террора может захлестнуть нашу страну. То, что здесь (на марше памяти Немцова – Прим.) столько людей, это очень важно. Еще важнее, что миллионы людей по всей стране помнят Бориса Ефимовича и помнят его мужество.

"Спасибо всем, кто пришел", – поблагодарил участников марша другой оппозиционный политик Дмитрий Гудков.