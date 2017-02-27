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Премьер Франции начал кампанию против Марин Ле Пен

  • 27.02.2017, 7:35
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Бернар Казнев
Фото: ERIC FEFERBERG/AFP/Getty Images

В ближайшее время Бернар Казнев посетит области, где отмечается сильное влияние крайне правых.

Премьер-министр Франции Бернар Казнев объявил о начале кампании против лидера ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, выступающей кандидатом на выборах президента страны. Как сообщает газета Journal du Dimanche (перевод – «Радио Свобода»), в ближайшее время он посетит области, где отмечается сильное влияние крайне правых.

По словам Казнева, усиление позиций «Национального фронта» может привести к «катастрофическим последствиям» для Франции. Он заявил, что партия выступила против всех мер по борьбе с терроризмом, принятых правительством страны.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. По данным последних опросов Ле Пен победит в первом туре голосования с 27 процентами голосов, за ней следует независимый кандидат Эммануэль Макрон (25 процентов). При этом Макрон, как показывают соцопросы, опередит Ле Пен во втором туре с результатом в 61 процент голосов против ее 39-ти.


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