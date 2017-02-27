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Оппозиция Кыргызстана требует освободить своего лидера

  • 27.02.2017, 7:55
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Фото: Ruslan Kalmatov

Сотни человек вышли на пикет перед зданием Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) в Бишкеке.

В Кыргызстане около 500 сторонников оппозиции провели протест перед зданием Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) в Бишкеке, где удерживается лидер оппозиции Омурбек Текебаев в рамках расследования уголовного дела о коррупции, сообщает «Радио Свобода».

Демонстранты - в том числе экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева и несколько законодателей от оппозиции - требуют немедленного освобождения Текебаева из-под стражи. Они утверждают, что власти преследуют по политическим причинам деятелей оппозиции из партии Ата-Мекен (Отечество) и других членов бывшего временного правительства Кыргызстана, которые были короткое время у власти после революции в апреле 2010 года.

Демонстранты разошлись поздно вечером 26 февраля, но пообещали вернуться 27 февраля, чтобы продолжить протест.

Текебаев, депутат парламента, возглавляющий партию Ата-Мекен и ее парламентской фракцию, был задержан полицией в штатском около 3 часов утра 26 февраля, когдаприбыл в международный аэропорт Бишкека. Он находился за границей для участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ в Вене. Прокуратура в Бишкеке заявила, что он будет задержан на 48 часов для допроса в рамках уголовного расследования, начатого против партии Ата-Мекен.

Текебаев является третьим членом Ата-Мекен, задержанным властями для допроса в последние недели.


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