закрыть
27 февраля 2017, понедельник, 9:54
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Месси возглавил гонку бомбардиров за Золотую бутсу

  • 27.02.2017, 7:59
  • 8,723

Аргентинец забил свой 20-й мяч в чемпионате Испании в текущем сезоне и имеет 40 очков в зачете.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси возглавил гонку бомбардиров в борьбе за Золотую бутсу-2016/17, сообщает tribuna.com.

Аргентинец забил свой 20-й мяч в чемпионате Испании в текущем сезоне, таким образом, у него 40 очков в зачете.

Месси опережает Роберта Левандовского(«Бавария»), Эдина Джеко («Рома»), Гонсало Игуаина («Ювентус») и Пьера-Эмерика Обамеянга («Боруссия» Д), у которых по 19 голов и 38 очков.


Мнение

Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию