Месси возглавил гонку бомбардиров за Золотую бутсу 27.02.2017, 7:59

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Аргентинец забил свой 20-й мяч в чемпионате Испании в текущем сезоне и имеет 40 очков в зачете.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси возглавил гонку бомбардиров в борьбе за Золотую бутсу-2016/17, сообщает tribuna.com.

Аргентинец забил свой 20-й мяч в чемпионате Испании в текущем сезоне, таким образом, у него 40 очков в зачете.

Месси опережает Роберта Левандовского(«Бавария»), Эдина Джеко («Рома»), Гонсало Игуаина («Ювентус») и Пьера-Эмерика Обамеянга («Боруссия» Д), у которых по 19 голов и 38 очков.