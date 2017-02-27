Налоговая придумала, как поднять цены на товары и услуги 16 27.02.2017, 8:29

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Министерство по налогами и сборам хочет организовать «чековые игры» за счет белорусов.

МНС Беларуси разработало и вынесло на общественное обсуждение проект указа Лукашенко, который предоставит министерству право проводить с населением и за его счет, так называемые «чековые игры», сообщает ej.by.

Впрочем, официально это якобы сделано это не для того, чтобы МНС стало еще одним государственным оператором по проведению игр и всевозможных лотерей и соответственно получало доход от игровых пристрастий белорусов.

Цель проекта указа – «формирования условий по предупреждению сокрытия выручки от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг…, а также стимулирование социальной активности граждан по истребованию платежных документов…»

Согласно документу, под чековой игрой понимается игра, «организованная с использованием средств автоматизации системы контроля кассового оборудования, по итогам которой ее организатор обязан выдавать выигрыш каждому из участников чековой игры, предъявившему выигравший случайным образом оригинал платежного документа».

Предполагается, что физическое лицо, получившее платежный документ за приобретенный товар (работу, услугу) сможет зарегистрировать такой платежный документ в специальном интернет-ресурсе в связи с чем автоматически станет претендентом на определенный выигрыш. Естественно, если покупателю не выдали чек, то он не сможет участвовать в игре.

По замыслу разработчиков документа, это должно стимулировать физических лиц всегда требовать выдачи чека при покупке товара (работы, услуги), что в свою очередь минимизирует черный нал и увеличит поступление налогов.

Организацию и проведение чековых игр будет осуществлять РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам». За его же счет будет формировать и призовой фонд чековой игры, в размере «не более 20 процентов от поступившей в предшествующем месяце платы за информационное обслуживание пользователей системы контроля кассового оборудования, включая абонентскую плату».

Однако, если посмотреть в глубь ситуации, то реально формироваться выигрышный фонд будет за счет самих же покупателей. Так проект указа предусматривает, что РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» будет закладывать соответствующие расходы «при формировании тарифов на услуги информационного обслуживания пользователей системы контроля кассового оборудования, включая абонентскую плату». Естественно, что и бизнес будет также учитывать понесенные затраты в стоимости своих товаров, работ и услуг, за которые расплачивается конечный потребитель.

Утешает только то, что доходы физических лиц в виде выигрышей, полученные от участия в чековой игре, не будут признаваться объектом налогообложения подоходным налогом. Но для того, чтобы претендовать на приз, необходимо будет хранить все чеки.