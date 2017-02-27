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Der Spiegel рассказал, как живет Янукович в Москве

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  • 27.02.2017, 8:43
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ФОТО: ТЕЛЕГРАФ

За последние годы беглый экс-президент Украины стал изможденным.

Свергнутый три года назад экс-президент Украины Виктор Янукович во время своего пребывания в столице России Москве редкие встречи с представителями общественности проводит в комнате, за дверью которой находится "много телохранителей". Об этом сообщает Der Spiegel, чей корреспондент, Кристиан Нееф, встречался с Януковичем (перевод – gordonua.com).

"Комната с деревянными панелями на шестом этаже здания в центре Москвы. На стене большие часы "Сделано в Корее", шкаф с хрусталем, белые стулья Бурбон – и за дверью много телохранителей", – так описана атмосфера, в которой в Москве находится беглый экс-президент.

Издание отмечает, что Янукович, "как правило", живет в Ростове-на-Дону на юге России.

"За последние годы его лицо стало изможденным", – отмечает журналист Der Spiegel.

Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 года. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от выполнения своих обязанностей, после чего были объявлены новые президентские выборы. В феврале 2014 года Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

В Украине против Януковича открыто несколько уголовных производств. Его обвиняют в массовых убийствах граждан, завладении государственным имуществом, захвате власти неконституционным путем, действиях, направленных на свержение конституционного строя. В отношении него применяется процедура заочного осуждения.


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